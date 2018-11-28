اعرف الفرق بين التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصاب الملايين من الأشخاص سنويا بالتهاب الشعب الهوائية، عندما يكون لديك التهاب الشعب الهوائية لفترة قصيرة، يطلق عليه التهاب الشعب الحادـ أما إذا كان يستمر فترة طويلة يطلق عليه التهاب شعب مزمن.

العرض الرئيسي لالتهاب الشعب الهوائية الحاد هو السعال الذى قد يستمر لعدة أسابيع وفقا لموقع" healthgrades"، وقد قد مصاحبا له افراز مخاطًا شفافًا أو أصفر أو أخضر، قد تشمل الأعراض الأخرى ضيق الصدر أو التنفس أو الحمى.

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الشعب الهوائية الحاد

التهاب القصبات الحاد غالبا ما يحدث بسبب فيروس ، مثل الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والانفلونزا في حالات نادرة، يمكن أن تسبب البكتيريا التهاب القصبات.

قد تصاب بالتهاب القصبات الحاد نتيجة استنشاق بعض المواد ، مثل الدخان أو الغبار أو أي مواد مهيجة أخرى، في معظم الحالات، يزول التهاب القصبات الحاد دون علاج طبي، وقد تساعد تلك النصائح في تخفيف الأعراض وهى:

شرب المزيد من السوائل ونيل الكثير من الراحة . استخدم مسكنات الألم بدون وصفة طبية للمساعدة في تقليل الالتهاب وخفض الحمى . استخدام البخار أو المرطب لتخفيف المخاط . تناول مضادات السعال دون وصفة طبية إذا كنت تعاني من سعال جاف .





التهاب الشعب الهوائية المزمن

ـ يسبب العديد من الأعراض نفسها مثل التهاب الشعب الهوائية الحاد، ولكن الفرق هنا أن الأعراض لا تختفي لمدة طويلة.

ـ التدخين هو السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الشعب الهوائية المزمن، حيث يعمل دخان السجائر على تهيج الممرات الهوائية ويسبب المخاط قد تسبب مهيجات أخرى التهاب المزمن للقصبات ، مثل الغبار أو الأبخرة الكيميائية ، فترة طويلة.

إذا كان لديك التهاب شعبي مزمن ، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى علاج طويل الأمد لتخفيف الأعراض و التنفس بسهولة، تشمل العلاجات ما يلي: