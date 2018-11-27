شكرا لقرائتكم خبر عن ايه العلاقة بين السكر والاكتئاب والحزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل البعض تناول كمية كبيرة من السكر سواء بإضافته على المشروبات الباردة أو الساخنة أو تناول الحلوى، الأمر الذى يؤثر على الجسم ويسبب السمنة مع مرور الوقت، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة على تأثير الكميات الكبيرة من السكر على الجسم، وفقاً لما ذكره موقع " healthline ".

الشعور بالقلق والحزن

استهلاك كمية كبيرة من السكر المعالج يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالقلق والتهيج والحزن، وذلك بسبب أن الجسم يقوم بإطلاق الأنسولين للمساعدة في امتصاص الجلوكوز الزائد في مجرى الدم وتحقيق استقرار مستويات السكر في الدم، وصعود وهبوط السكر يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بالتوتر ، الضبابية ، العصبية.

يمكن للسكر أن يضعف قدرة الجسم على الاستجابة للإجهاد، والذي يمكن أن يثير القلق ويمنع الإنسان من التعامل مع سبب الإجهاد.





زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب

الاستنزاف المفرط للسكر يؤدي إلى اختلال التوازن في بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مما يمكن أن يؤدي إلى اختلالات تتسبب فى الإصابة بالاكتئاب، وقد تزيد من خطر حدوث اضطراب في الصحة العقلية لدى البعض على المدى الطويل.

ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن الرجال الذين تناولوا كمية كبيرة من السكر كل يوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 23٪ للإصابة بالاكتئاب.

تجنب السكر ليس حلاً

يمكن أن يسبب تجنب السكر آثارًا جانبية ، مثل القلق والتهيج والإرتباك والتعب، ولهذا ينصح بتقليل كمية السكر وليس بتجنبه.