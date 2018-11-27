ما هو صداع الآيس كريم ولماذا يحدث لنا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما لا تفكر في الآيس كريم كأحد الأطعمة المسببة للألم، ولكن الاستمتاع بتلك الملاعق القليلة الأولى من الآيس كريم المجمد قد يؤدي إلى ألم مفاجئ وصداع في الجبهة يعرف باسم "تجميد الدماغ" أو Brain freeze، أو صداع الآيس كريم.



تجميد الدماغ

ما هو صداع الآيس كريم ؟

ذكر موقع "Live science" أن آلام "تجميد الدماغ" يبدأ خلال ثوانٍ من التعرض لدرجات الحرارة الباردة، وتصل شدة الألم بسرعة كبيرة، في كثير من الأحيان في غضون ثوان، بحسب ما قال الدكتور ستيفاني جولدبرج ، أخصائي الأعصاب والصداع في أحد المراكز الطبية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

لماذا يحدث صداع الآيس كريم ؟

تجميد الدماغ معروف من الناحية الطبية بأنه "صداع التحفيز البارد"، وهى ظاهرة شائعة تؤثر على الناس من جميع الأعمار، لكن الأطباء ليسوا متأكدين تمامًا من سبب حدوثها.

بالنسبة لهذا النوع من الصداع، فإن السبب الرئيسي هو التعرض لدرجة حرارة باردة، وهو لا يحدث فقط من خلال تناول الأطعمة المجمدة ولكن يمكن أن يكون سببها أشياء خارجية، مثل الخروج إلى الهواء بدون قبعة في يوم بارد أو السباحة في ماء بارد.

قد يبدأ تجميد الدماغ عندما تضرب مادة باردة جدا مثل: الطعام أو الهواء، سقف الفم أو مؤخرة الحلق وتحفز الأوعية الدموية والأعصاب في هذه المناطق الحساسة لدرجة الحرارة.

ووجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2012 أن الزيادة المفاجئة في تدفق الدم والزيادة الناتجة في حجم الشريان الدماغي الأمامي، وهو وعاء دموي يقع في منتصف الدماغ وراء العينين، قد يكون مسؤولا عن آلام تجميد الدماغ.

ووجدت الدراسة أنه عندما ينتهي تجميد الدماغ للمرضى، يتقلص الشريان ويقل تدفق الدم، وهو ما يرجح أن يختفي الألم.

وقال الباحثون إنهم يشكون في أن زيادة الضغط داخل الجمجمة، الناجمة عن زيادة تدفق الدم إلى الرأس، هو ما يسبب الألم.



صداع الايس كريم

التفسير الآخر المحتمل لتجميد الدماغ هو أن الإحساس البارد ينشط عصباً مهمًا في الرأس والوجه، والمعروف باسم العصب الثلاثي، حيث إن الأوعية الدموية داخل الرأس تشتد مؤقتًا وتضيق ثم تتوسع بسرعة أو تتسع، مما يؤدي إلى شعور مفاجئ بالألم، ثم تعود الأوعية الدموية إلى حجمها الطبيعي ويميل الألم إلى الابتعاد، بعد التوقف عن تناول الشئ البارد.

وعلى الرغم من وصفه بأنه "تجميد الدماغ"، فإن هذه الموجة القصيرة من ألم الرأس لا تسبب ضرراً دائما ولا تهدد الحياة.

اعراض صداع الآيس كريم

-ألم مفاجئ فى الرأس في غضون 30 إلى 60 من الثانية من التعرض للبرد.

-ألم شديد في الجبين ومؤخرة الرأس.

- الألم يختفى خلال بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق بعد بدئه.

- يميل الألم الناتج عن صداع التحفيز البارد إلى الظهور بسرعة، حيث إنه يحدث في غضون ثوان من درجات الحرارة الباردة التي تضرب الأعصاب في الفم وظهر الحلق.