شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. القدم النقطة الأضعف بالجسم التى تحافظ على توازنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القدم هي النقطة الأضعف في الساق، شكل القدم إلى جانب أنظمة حفظ التوازن الطبيعية في الجسم ، تجعل الشخص ليس قادر على المشي فقط ، وإنما أيضًا الجرى والتسلق .

يحتوى التركيب المعقد للقدم على أكثر من 100 من الأوتار والأربطة والعضلات التي تنقل ما يقرب من 30 مفصلاً ، ولأن القدم تحمل المزيد من الوزن فهو أقوى وأقل حركة.

تشكل أكبر عظام القدم العقيدة وهو ما يشار إليه عادة باسم الكعب، ينحدر صعودًا حتى يلاقي عظم الكعبان وفقا لموقع " healthline" .

تحت مفترق هذه العظام توجد أقواس القدم ، وهي ثلاثة منحنيات في أسفل القدم تجعل المشي أسهل هذه الأقواس هى " القوس الإنسي والقوس الجانبي والقوس الطولي الأساسي"، ترتبط بواسطة زوايا العظام وتقويتها الأوتار التي تربط العضلات والأربطة التي تربط العظام.

تنقسم عظام القدم إلى صفوف تدعى عظم الكعب ، وعظام مشط القدم ، والكتائب التى تشكل أصابع القدم ، تتضمن عظام القدم الأخرى التي تشكل الكاحل وربط العظام ما يلي:

الساق.

مشبك القدم.

عظم الكاحل.

الزورقي.

العديد من العضلات التي تؤثر على حركات القدم الأكبر تقع أسفل الساق، ومع ذلك فإن القدم نفسه عبارة عن شبكة من العضلات يمكنها أداء مفاصل محددة تساعد في الحفاظ على التوازن أثناء السير.