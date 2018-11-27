شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة بديلة للفياجرا النسائية أهمها السبانخ.. اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح عقار الفياجرا النسائية في السوق، بهدف حل أزمة الكثير من النساء اللاتي يعانين من قلة الرغبة الجنسية، أثار حالة من الجدل، فهناك العديد من الدراسات الطبية التي تؤكد خطورته علي الصحة ويجب منعه، وبعيدا عن كل هذه الأحاديث، "الطبيعي يكسب"، مقولة نعرفها كثيرا.. ونقدم لكل النساء خلال هذا التقرير وسائل زيادة الرغبة الجنسية لدى النساء بالطعام.

وهذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع "eatthis"، والذي قدم بعض الأطعمة التي تزيد من الرغبة الجنسية لدي النساء، ومنها:

-السبانخ.. تناولها يزيد من تدفق الدم في الجسم، كما أنها غنية بالمغنيسيوم وهو عنصر هام جدا ويعمل على تقليل الالتهاب في الأوعية الدموية، ويزيد من تدفق الدم، وهذا يجعل دور السبانخ مثيلا للفياجرا وتزيد من الرغبة في ممارسة العلاقة الجنسية، ولذا تناوليها ثلاث مرات في الأسبوع.

-الشاي الأخضر..عليك تناول 4 أكواب من هذا المشروب المضاد للاكسدة، والذي يعمل على تدفق الدم للأعضاء التناسلية، ويزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء، ولذا لا تتردد في تناولك له.

- شرائح اللحم والبرجر..هل تعلمي أن قلة عنصر الحديد في الجسم من الأشياء المسببة في انعدام الرغبة الجنسية لدى النساء، ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم الحمراء، للحصول على هذا العنصر الذي يزيد من رغبتك الجنسية.

-الأطعمة الغنية بالأوميجيا 3..الأسماك غنية بهذا العنصر الذي يزيد من الرغبة الجنسية لدى السيدات، ولذا لا تترددي في تناول الأسماك والمأكولات البحرية مرتين في الأسبوع.