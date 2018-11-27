انت الان تتابع موضوع تأثير الحشيش على المخ والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

الحشيش له العديد من التأثيرات الضارة على الإنسان وعلى حياته بوجه عام، فهو يدمر حياة الشخص، وتسبب في تفكك العديد من الأسر، كما أنه يدمر صحة الشخص المدمن، ويدمر خلايا المخ.

الحشيش وتأثيره على الاعصاب و المخ

– يوجد بعض المراكز في المخ حيث يتواجد فيها مستقبلات الكانابينويد، هذه المستقبلات وظيفتها هي معالجة الأوامر الخاصة بالعاطفة والخاصة بالتحفيز، هذه المناطق تتأثر بصورة سلبية كبيرة عندما يكون الشخص مدمن للحشيش.

– إدمان هذه العشبة وتناولها لمدة طويلة يجعلها تؤثر على مراكز الذاكرة في المخ بصورة كبيرة، حيث يبدأ الشخص في نسيان العديد من الأمور، كما أنها تتسبب في تقليل التركيز، فيفقد الشخص قدرته على إستيعاب ما يدور حوله من متغيرات.

– يوجد في بعض مراكز المخ مادة رمادية هذه المادة هي المسؤلة عن تحديد نسبة الذكاء، وكلما زادت هذه المادة كلما زاد ذكاء الشخص وبالتالي كلما زادت قدرته على التحصيل الدراسي وعلى إستيعاب الأمور وحل المشكلات، ولكن تناول المخدرات يعمل على تقليل نسبة المادة الرمادية في المخ، وبالتالي يعمل على تقليل نسبة ذكائه وإستيعابه.

– تؤثر هذه العشبة على بعض المراكز العصبية في المخ المسؤلة عن الإدراك بالزمان والمكان، وبالتالي يصبح المتعاطي غير مدرك لما حوله، كما أنه يصاب بـ الهلوسة ويتخيل أشياء تحدث حوله.

تأثير الحشيش على باقي أجهزة الجسم

الجهاز المناعي

إدمان هذه العشبة يضعف الجسم جدا، ويؤثر بصورة سلبية على الجهاز المناعي للمتعاطي، فتضعف مناعته، وبالتالي يكون هذا الشخص عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المعدية بدون وجود أي مقاومة داخلية من الجهاز المناعي.

الجهاز التنفسي

إدمان الحشيش ويؤثر سلبيا على الجهاز التنفسي للمتعاطي، حيث يصاب بسعال شديد ومتلازم له، كما أنه يصاب بصورة دائمة بالبلغم، كما أنه يؤدي إلى إلتهابات شديدة في القصبة الهوائية.

التأثير على الخصوبة

فتناول الرجال لهذه العشبة يؤدي لقلة عدد الحيوانات المنوية لديهم وبالتالي قلة الخصوبة وتقليل فرص الإنجاب، كما أن تناول النساء لها له تأثير سلبي أيضا على الخصوبة، حيث يتسبب في إضطرابات في التبويض لديهن، كما أن تناول السيدة الحامل لمثل هذه الأشياء يؤثر سلبيا على الجنية، ويؤدي لتأثيرات سيئة على الجهاز العصبي للطفل.

الجهاز الهضمي

له أيضا الكثير من الأضرار على الجهاز الهضمي ولكن يختلف التأثير من شخص لأخر، ففي بعض الأحوال يصاب الشخص بفقدان للشهية وعدم الرغبة في تناول الطعام وفي أحيان أخرى يتناول الطعام بصورة كبيرة جدا، كما يؤثر على المادة الحمضية الموجودة في المعدة والمسؤلة عن هضم الطام وبالتالي يؤدي للإصابة بعسر هضم.

كما يشعر في الغالب بتقلصات شديدة في المعدة، كما أنه يؤثر في عمل الأمعاء، ففي بعض الأوقات يجد نفسه مصاب بالإسهال، وفي أوقات أخرى يصاب بالإمساك، وبالتالي يؤثر في عملية الإخراج.

القلب

تناول الشخص للحشيش يجعله عرضة للإصابة بأمراض القلب، حيث يؤدي تناوله إلى رفع معدل ضربات القلب، فينبض بسرعة شديدة، مما يؤثر على سلامة القلب، كما أنه يؤثر في قدرة الدم على حمل الأكسجين وتوصيله لكل خلايا وأجهزة الجسم، وبالتالي تتأثر كل أجهزة الجسم بصورة سلبية.

الجهاز العصبي

يؤثر بصورة كبيرة على الجهاز العصبي بسبب تأثر خلايا المخ بصورة سلبية، حيث يصاب الشخص المتعاطي للحشيش بحالة من الإكتئاب كما يشعر في معظم الوقت بالتوتر والقلق، فهو عندما يكون تحت تأثيره يكون في عالمه الخاص تحت تأثير الهلاوس، وبالتالي يفقد تواصله مع من حوله، ويقل تركيزه ويصبح غير قادر على العمل والتركيز، وبالتالي يفقد المخ قدرته في التواصل مع باقي أجهزة الجسم ويفقد قدرته في التحكم بها، أو إيصال الأوامر العصبية لها.