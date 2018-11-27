حرق الدهون بكريم العسل والأفوكادو وعصير الليمون

تساعد الكثير من الوصفات الطبيعية على حرق الدهون والتخسيس ونحت القوام. وبعضها قد يغني عن اعتماد أنظمة غذائية صارمة وحميات قاسية. ولهذا من المفيد تطبيق وصفة كريم العسل والأفوكادو وعصير الليمون. فهي تجعل عملية خسارة الوزن سهلة جداً. لكن الأفضل أن يُتبع في موازاة ذلك نظام غذائي صحّي ومعتدل مع ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة قدر الإمكان.



نسف الدهون بكريم العسل والأفوكادو وعصير الليمون

إذا كنت تعانين من تراكم الدهون المزعجة في مناطق مختلفة من جسمك مثل البطن والخاصرتين والأرداف والفخذين والذارعين، من المهم أن تطبقي وصفة كريم العسل والأفوكادو وعصير الليمون المنحّفة.

ولهذا إمزجي 3 ملاعق طعام من العسل، لبّ ثمرة أفوكادو وعصير حبة ليمون واحدة و3 نقاط من زيت عشب الليمون الأساسي (تجدينه في المتاجر المتخصّصة).





وبعد الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات، ضعي طبقة سميكة منه على منطقة تراكم الدهون لديك. أتركيه لمدة 25 دقيقة. وبعد ذلك أزيليه بالماء الفاتر جيداً.

فهذا الكريم يساعد على تحريك الدورة الدموية في المنقطة المستهدفة وعلى إزالة الاحتقان. كما أنه حارق فعال للدهون.

ويمكنك استبدال كريم الأفوكادو والعسل وعصير الليمون أيضاً بكريم آخر يحتوي على زبدة الشيا وبودرة القهوة. ولتحضيره امزجي 3 ملاعق طعام من هذه البودرة مع ملعقة طعام من زبدة الشيا حتى تحصلي على مزيج منسجم وخال من التكتلات. بعد ذلك طبقي الكريم على المناطق التي تريدين تخليصها من الدهون ثم غلفيها بالسيلوفان لمدة 22 دقيقة قبل أن تغسليها جيداً بالماء البارد.

فهذا يساعد على تفتيت الدهون ونحت الجسم وإزالة السيلوليت في مدة قصيرة جداً ومن دون حميات أو تمارين صارمة جداً.