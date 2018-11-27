شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الأمراض التى لا تصيب الأطفال فقط ولكن تصيب أيضاً الكبار، وهذا ما لا يعرفه كثير من الناس، ويؤثر اضطراب فرط نشاط الانتباه (ADHD) على نحو 5 في المائة من الأطفال، وحوالي نصفهم سيحملون هذه الأعراض إلى مرحلة البلوغ، حسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار، بحسب موقعى "Webmd" وHealth line.



اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار

س: ما هو اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار؟

هو اضطراب فى الأعصاب، يحدث خلاله حركة زائدة مع نقص فى الانتباه والتركيز، ويصيب هذا الاضطراب نسبة من الكبار والبالغين، فعلى سبيل المثال يوجد فى الولايات المتحدة حوالي 4٪ إلى 5٪ من البالغين يعانون من فرط الحركة ونقص الانتباه.

س: من الذي يصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من الكبار؟

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يصيب الشخص فى مرحلة الطفولة، ولكن ربما يكون قد تم تشخيصه ومعرفة المرض عندما كبر فى السن، أو فى وقت متأخر من حياته، كما أن الدراسات أثبتت أن اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء.



اعراض فرط الحركة

س: ما اعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الكبار؟

- عدم التركيز وتشتيت انتباهك بسهولة، وأن تجد صعوبة في الاستماع إلى الآخرين.

- التركيز المفرط، يمكن للشخص المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أن ينخرط في شيء ويركز فيه بشدة إلى أن يصبح غير مدرك لأي شيء آخر من حوله.

-الفوضوية وعدم النظام وعدم تتبع الأولويات.

- عدم القدرة على إدارة الوقت.

- النسيان جزء من الحياة اليومية لمريض اضطراب فرط الحركة.

- الاندفاع من خلال مقاطعة الآخرين أثناء المحادثة أو العمل دون النظر إلى النتائج.

- مشاكل عاطفية، لأن عواطفك دائمة التغير، يمكنك بسهولة أن تصاب بالملل وتذهب تبحث عن الإثارة لمجرد نزوة.

- قلة الثقة بالنفس.

-عدم وجود الدافع أو الحافز.

-الأرق والقلق.

-التعب والإرهاق.

-إذا كنت مصابًا باضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه ، فقد تجد صعوبة في:

-اتباع التوجيهات.

-تذكر المعلومات.

-التركيز.

- تنظيم المهام.

-الانتهاء من العمل في الوقت المحدد.





س: ما مخاطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ؟

إذا كان لديك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ، فقد تواجه مشكلة مع:

-القلق.

-الملل المزمن.

-التأخر والنسيان.

-الاكتئاب.

-مشكلة في التركيز عند القراءة.

- مشكلة في السيطرة على الغضب.

-مشاكل في العمل.

- الاندفاع.

- تدنى احترام الذات.

-تقلب المزاج.

-مهارات تنظيم سيئة.

- المماطلة.

-مشاكل فى العلاقات العاطفية.

-تعاطي المخدرات أو الإدمان.

-انخفاض الدوافع.

س: ما علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟

يمكن للبالغين المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إيجاد حلول للتغلب على صعوبات حالتهم، يمكن أن يبدأ التنظيم والالتزام بالخطط بالعلاج السلوكي المعرفي.

ومن المهم أيضاً معرفة كيفية إدارة التوتر، وتناول الطعام بشكل صحي، والحصول على قدر كاف من النوم بانتظام حتى يكون جسمك مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع التحديات مع تناول الأدوية.