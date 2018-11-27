شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نشعر بالنوم بعد تناول الطعام ؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتأكيد قد مررت يوميا بتجربة الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة دسمة، ولكن هل فكرت يوميا ماذا يحدث لجسمك خلالها، النعاس بعد تناول الطعام هو استجابة الجسم للتغيرات الكيميائية أثناء عملية الهضم، وهذا أمر طبيعي ويحدث للجميع.

ومع ذلك ، إذا كان النعاس يحدث في كل مرة بعد تناول الطعام ويعيق قدرتك على العمل ، فقد يكون هذا مصدر قلق، وفقا لموقع" thejakartapost" .

أسباب الشعور بالنعاس بعد تناول الوجبة

عندما تكون المعدة ممتلئة سيحدث النعاس الأمر الذى يصيب كثير من الناس، سبب النعاس بعد تناول الطعام يأتى نتيجة عدة عوامل ، مثل نوع الطعام الذي تتناوله ، وعادات النوم ، والحالة الصحية لكل شخص.

أنماط الهضم وهرمونات الدماغ

بعد تناول الطعام يقوم الجسم بإفراز هرمونات مثل الأميلين ، الجلوكاجون و الكوليسيستوكينين، هذه الهرمونات تزيد من مستويات السكر في الدم ، مما يخلق شعورا بالامتلاء وإنتاج الأنسولين ، ثم يطلق الدماغ هرمون السيروتونين الذي يسبب النعاس.

يؤثر الطعام أيضًا على إنتاج الميلاتونين في الدماغ، و هو الهرمون المسئول عن النعاس بعد الوجبة.





نوع الطعام الذي تتناوله

يستوعب الجسم جميع أنواع الأطعمة بالطريقة نفسها، بعض الأطعمة يمكن أن تسبب المزيد من النعاس أكثر من غيرها، حيث تحتوي الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل اللحوم والدواجن والبيض والسمك والسبانخ والجبن وفول الصويا ، على حمض أميني تريبتوفان، الذى يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين المسئول عن النعاس.

تساعد أيضا الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات أيضًا على إنتاج السيروتونين والأحماض الأمينية التريبتوفانية الموجودة في الدماغ.

الإفراط في تناول الطعام

بعد الوجبة ، يقوم الجسم بضخ المزيد من الدم إلى الجهاز الهضمي لتحسين هضم الطعام بكميات هائلة، مما يسبب نقص مؤقت في الدم والمغذيات في الدماغ.، من الأفضل تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الخضراوات والحبوب والدهون الجيدة لتوفير الطاقة المستمرة للجسم مع شرب الكثير من الماء والحد من تناول السكر

الحالة الصحية

إذا شعرت بانتظام بالنعاس بعد الوجبة ، فقد تكون علامة على أمراض مثل مرض الاضطرابات الهضمية وفقر الدم وعدم تحمل الطعام والحساسية وتوقف التنفس أثناء النوم ومشاكل الغدة الدرقية .