كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - هل تريدين معرفة حملك بالأسبوع؟، بالطبع تريدين لأن الطبيب يحسب الحمل بالأسبوع، ولذلك نقدم لك الجدول التالي لحساب حملك، وتكتشفين من خلاله أن كل أربعة أسابيع تعني شهرا كاملاً من شهور الحمل التسعة، ولذلك تابعي الجدول التالي: حملك بالأسابيع حملك بالشهور من الأسبوع ١ إلى الأسبوع ٤ الشهر الأول من الأسبوع ٥ إلى الأسبوع ٨ الشهر الثاني من الأسبوع ٩ إلى الأسبوع ١٣ الشهر الثالث من الأسبوع ١٤ إلى الأسبوع ١٨ من الشهر الرابع من الأسبوع ١٩ إلى الأسبوع ٢٢ الشهر الخامس من الأسبوع ٢٣ إلى الأسبوع ٢٦ الشهر السادس من الأسبوع ٢٧ إلى الأسبوع ٣٠ الشهر السابع من الأسبوع ٣١ إلى الأسبوع ٣٥ الشهر الثامن من الأسبوع ٣٦ إلى الأسبوع ٤٠ الشهر التاسع

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحسبين حملك بالأسابيع؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .