أطعمة لطفلك لمحاربة برودة الشتاء؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - يتعرض الأطفال في فصل الشتاء لبرودة الجو القارص، وذلك أثناء ذهابهم إلى المدرسة فتزداد تحركاتهم ولعبهم في الفصل والمدرسة ما يجعلهم معرضين للجفاف، فكيف من الممكن أن تخفف الأم من حدة تأثير البرودة على أطفالها من خلال الغذاء السليم؟!

الخليج 365 وطفلك استضافت خبيرة التغذية الدكتورة فيفيان وهبي لتطلعنا على أهم الأطعمة والمشروبات التي تعطي شعوراً بالدفء ، من خلال التالي:

- اعتمدي على تقديم الأطعمة الدافئة لطفلك و تقديم له الحساء، و خاصةً حساء الدجاج بالخضار الغني بالبروتين و الفيتامينات و المعادن التي تعمل كمضادات للأكسدة و تحمي من البرد.



- اعتمدي على تقديم الأغذية التي تقوي الجلد فكلما كانت صحة الجلد قوية، كلما كان أقوى في مواجهة تقلبات الجو ، لذلك قدمي لطفلك الأغذية الغنية بالفيتامين A الذي يقوم بدوره في محاربة البكتيريا و الفيروسات عن طريق الجلد.



- قدمي له البطاطا الحلوة لأنها غنية بالنشويات التي تساعد على مد الجسم بالطاقة التي تعطي احساساً بالدفء.



- اضافة التفاح المطبوخ لوجبات طفلك لأنه يعمل على تدفئة الجسم و تقوية المناعة أيضاً.



- إعطاء الطفل المشروبات الساخنة مثل مشروب البابونج و اليانسون و الزهورات.



- لتحفيز جهاز المناعة أكثري من الفاكهة الغنية بالفيتامين c (مثل البرتقال و الكيوي و البابايا) و الخضار مثل (الفلفل الرومي الملون و السبانخ و الورقيات الخضراء المطبوخة).