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أسماء بنات سعودية 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 05:35 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة في أسماء مواليد للجنسين (بنات وأولاد) من ثقافات وجنسيات أخرى، إلا أن الأسماء السعودية المنتمية للأجداد والقبائل وأيضاَ القرآن الكريم لا تزال هي المطلوبة والتي تحتل المرتبة الأولى بين المواليد في السعودية.

"الخليج 365" جمعت لكً عزيزتي الحامل أسماء بنات سعودية ومعانيها مرتبطة ومستوحاة من التراث القديم والكتاب الكريم لتختاري ما يناسب وليدتك منها:

العنود: العنيدة والمتجبرة.

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اسمى: الأعلى منزلة

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تيماء: يعني الصحراء

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اثيلة: أصيلة في الشرف وعريقة

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سدن: ستار الكعبة

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اروى: عمة خاتم الأنبياء ومعناه الفتاة الجميلة أنثى الغزال

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تليدة: الفتاة ذات الأصل العريق ذات الطباع الكريمة

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رتيل: من ترتيل القرآن

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رودينا: السحابة التي غطت رسول الله عليه الصلاة والسلام في غار حراء

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تودد: طلب المودة والتقرب والمحبة

بتول: سميت به السيدة مريم ومعناه "منقطعة الرجال"

سلسبيل: نهر في الجنة

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ريتاج: باب الكعبة

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ريفال: طويلة الشعر المتبخترة في مشيتها

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لانا: النخلة الصغيرة

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توسل: التقرب إلى الله

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دانية: القريبة المحببة للقلوب

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خاشعة: الخاضعة لله

رويم: تصغير ريم "الغزال الخالص البياض"

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رودينا: هي أول سيدة مجاهدة صنعت الرماح والسهام.

سدرة: سدرة المنتهى

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تسنيم: عين جارية في الجنة

تسبيح: تقديس لقول الله سبحانه وتعالى

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ترانيم: انشودة

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تهامة: الأرض المنخفضة

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حافظة: تحفظ العهد وتصونه

حوراء: بيضاء في عيونها سواد شديد

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حانية: فيها عطف وشوق

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تلال: الأرض المرتفعة قليلاً

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بينة: ظاهرة وواضحة

 

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الكلمات الدلائليه

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