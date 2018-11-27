شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون تأثيرًا خطيرًا على «خصوبة» أبنائك بسبب تدخينك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كثير من الأبحاث حذرت من تدخين الأم أثناء الحمل لتأثيرها الضار على الطفل، لكن دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين في جامعة لوند في السويد وجدت أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم في وقت الحمل كان لديهم نصف عدد الحيوانات المنوية مقارنة بأولئك الذين لديهم آباء غير مدخنين.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicalXpress” أجريت الدراسة على 104 من الرجال السويديين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و20 عاماً، وكان لدى الأشخاص الذين لديهم آباء مدخنين نسبة تركيز أقل بنسبة 51% من الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال الذين لديهم آباء غير مدخنين.

وقال الدكتور “جونتان أكسلسون”، الطبيب المتخصص في الطب المهني والبيئي، “لقد فوجئت، عند اكتشاف أن عدد الحيوانات المنوية للرجال الذين يدخن آباؤهم كان أقل بكثير”.

وأضاف “جونتان أكسلسون” أنه لا يستطيع تفسير سبب ذلك، ويعتقد أن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث لفهم الآليات الأساسية وراء ذلك المشكلة.