شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار «إنسايت» يصل للكوكب الأحمر بغرض دراسة التكوين الداخلي للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت مركبة الفضاء «إنسايت» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس، في الهبوط على سطح كوكب المريخ بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر قطعت فيهم المركبة نحو 54 مليون كيلومتر بسرعة 5.5 كيلومتر في الثانية الواحدة.

وأعلنت الوكالة هبوط المركبة بنجاح بعد 7 دقائق من دخولها الغلاف الجوي، مشيرة إلى بدء المهمة الهادفة لإلقاء الضوء على التكوين الداخلى لكوكب المريخ، ودراسة أعماقه.

تكلفت المهمة نحو 825 مليون دولار (نحو 15 مليار جنيه مصري) وتعد المركبة هي الأولى من نوعها التي تنجح في الهبوط على سطح الكوكب الأحمر من 6 سنوات، إذ نجحت مركبة «كيوروستي» في الهبوط على سطح الكوكب الأحمر قبل 6 سنوات.

وسيستمد المسبار الجديد طاقته من مجموعة من الألواح الشمسية لتشغيل أنظمته وتسخين معداته المدمجة في ظل درجات الحرارة المنخفضة للمريخ والتى تصل إلى درجة التجمد.

وتهدف المهمة لفهم المناطق الداخلية للمريخ، والكشف عن بداية تكونه، ودراسة قشرته الخارجية، عبر إجراء ثلاث تجارب لتحقيق ذلك الهدف.

وسيقيس «إنسايت» درجة حرارة قشرة المريخ عبر جهاز ألماني الصنع ستخترق مجساته القشرة الخارجية للكوكب الأحمر، كما سيتمكن من قياس شدة الزلازل على المريخ لدراسة العناصر المكونة للصخور، كما سيتخدم جهاز راديوي مدمج لتحديد ميل الكوكب على محوره، مما سيساهم في فهم توزيع السوائل تحت قشرة الكوكب.

وقال «نيل بولز» المتخصص في دراسة النشاط الزلزلي للمريخ وأستاذ علوم الكواكب في جامعة أكسفورد البريطانية إن أحد أهداف المهمة «إنسايت» يتمثل في تأكيد وجود نشاط زلزلي على المريخ.

وأشار «نيل» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إن دراسة الزلازل بشكل عام تكشف عن البنى الجيولوجية للكواكب، مؤكدًا أن الأدلة السابقة «تؤكد بشكل نظري وجود نشاط زلزلي لطبقات المريخ» إلا أن الأجهزة المدمجة في المسبار «ستتمكن من قياس ذلك النشاط إن وجد، ما سيكشف مزيدًا من المعلومات حول البنية الفريدة للكوكب الأحمر»

ويأمل الباحثون أن يمدهم المسبار بمجموعة كبيرة من التفاصيل الدقيقة تمهد لفهم التاريخ البعيد للكوكب الأحمر، للكشف عن الطريقة التي تكون بها لُب الكوكب، وهو الأمر الذي سينعكس على فهم كيفية نشوء الحياة في كوكب الأرض، ويلقى بالضوء على الطريقة التي تكونت بها أجرام مجموعتنا الشمسية قبل نحو 4.5 مليار سنة.

وتُعد الوكالة الأمريكية للفضاء الجهة الوحيدة إلى الآن التي نجحت في الهبوط على المريخ بمركبة فضائية غير مأهولة، إلا أن هناك العديد من المحاولات التي تجرى الآن في العالم للوصول إلى الكوكب الأحمر، إذ تسعى الهند لإيصال مركبتها «مانغاليان» إلى المريخ في عام 2020، كما تحاول دولة الإنارات العربية المتحدة من إطلاق أول مركبة عربية إلى المريخ بحلول عام 2020.