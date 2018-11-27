شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبطل تدخين صح.. لازم تتجنب 8 عادات غير صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة الإقلاع عن التدخين مرحلة مهمة، تتغير فيها حياتك إلى الأفضل، فالكثير من المدخنين يجدون الكثير من الصعوبات خلال تلك الفترة ولكن دون شك سوف تمر، ويصبح جسم المدخن نظيفا بالتدريج، ويصبح أكثر اعتيادا على العيش بدون هذه العادة السيئة، التى تدمر صحته كليا، هذا ما أشار إليه تقرير نشر بموقع mayoclinic الطبي.



تدهخين

وتابع التقرير موضحا أن بعض العادات الجانبية التى كان يقوم بها المدخن والتى ترافق تدخينه للسيجارة، تعد سببا يعزز فرص رجوعه للتدخين مرة أخرى، وفشله فى إكمال مرحلة الإقلاع عن السيجارة، ولإقلاع ناجح وسليم عن السيجارة، لابد من الإقلاع عن هذه العادات تماما، حتى لا يصبح متشوقا للسيجارة المصاحبة لهذه العادة، ومن أبرز هذه العادات والنصائح :



التدخين

ـ ابتعد عن التجمعات والأصحاب المدخنين، فهم الأكثر قدرة على جعلك مدخنا مرة أخرى.

ـ قم من على سفرة الطعام بعد انتهائك من تناوله.

ـ اهتم بتدريبك على الامتناع عن السيجارة ورفضها إذا ما عرضت عليك.

ـ تناول الكثير والكثير من المياه بدلا من كوب الشاى أو القهوة.

ـ املأ وقتك بالعمل والترفية مع الأصدقاء ولا تجلس وحيدا.

ـ ضع لنفسك خطة جديدة وعادات جديدة تلهيك عن عادة التدخين.

ـ ابتعد عن المنطقة المخصصة للتدخين فى العمل أو المطاعم.

ـ اهتم بوضع عادة جديدة بدلا من السيجارة فى الأوقات التى كنت تدخن فيها.