شكرا لقرائتكم خبر عن أدويتك وعمرك.. أسباب لا تتوقعها للسمنة وإزاى تتجنب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم نتمكن فى الكثير من الأحيان من التفرقة بين الشخص الذى يعانى زيادة الوزن ومصابى السمنة، ولعل الفرق بينهما بسيط وهو أن الشخص الزائد فى الوزن يشير إلى زيادة وزن الجسم من الدهون والعضلات والعظام والسوائل عن الطبيعى، بينما يشير مصطلح "السمنة" إلى الدهون الزائدة فقط.

ووفقا لموقع "Innerbody" الطبى، تسبب زيادة دهون الجسم بشكل خاص الكثير من الأمراض بما فى ذلك أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والسكرى من النوع 2 والاضطرابات التنفسية والضعف الجنسى وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان، وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يعانى مصابى السمنة من الاكتئاب والعزلة الاجتماعية والقيود المادية.

وعادة ما تنتج السمنة من عدم التوازن بين السعرات الحرارية واستهلاكها من خلال اتباع نظام غذائى عالى السعرات الحرارية وانخفاض النشاط البدنى، وكلها عوامل تسهم فى تراكم الدهون فى الجسم.

ومع تغيير نمط الحياة والأدوية، من الممكن تحقيق وزن صحى وتجنب الأمراض، كما تتوفر أيضًا الإجراءات الجراحية التى تفرض قيودًا على كمية الطعام أو امتصاص الدهون البطيئة.

ما عوامل الخطر التى تسبب السمنة؟

يخزن الجسم الدهون الزائدة نتيجة للكميات الكبيرة من السعرات الحرارية، لكن بالإضافة إلى ذلك قد تلعب الوراثة والحالات الصحية الأخرى دورًا، فالأسباب المعروفة وعوامل الخطر للسمنة تشمل على ما يلى:

• التغذية السيئة: حيث النظام الغذائى غير المتوازن مع القليل من الفواكه والخضار، ومقدار كبير من الدهون والسكريات مثل الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.

• نمط حياة غير صحى: ضعف الصحة أو غيرها من الظروف التى تؤدى إلى عدم النشاط لفترة طويلة تسبب السمنة.

• العائلة: فمن المرجح أن يصبح الأطفال أكثر عرضة للبدانة لأنهم يعتمدون عادة نفس النظام الغذائى ونمط حياة مشابه لأفراد العائلة التى تكون مصابة بالسمنة.

• علم الوراثة: تشير الدلائل إلى أن الجينات قد تلعب دورًا فى الجوع وتخزين الدهون واستهلاك السعرات الحرارية لدى بعض الأفراد الذين يعانون من السمنة.

• المرض: ترتبط بعض الحالات الطبية مثل متلازمة برادر-ويلى ومتلازمة كوشينج بالسمنة.

• الأدوية: يمكن أن تتسبب الأدوية المانعة للستيرويدات والبيتا وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب والسكرى والصرع فى زيادة الوزن.

• الحمل: النساء الحوامل اللاتى يحصلن بالضرورة على الوزن أثناء الحمل ويستمرون فى زيادة الوزن بعد الحمل، يتعرضن لخطر الإصابة بالسمنة.

• العمر: يزيد خطر البدانة مع تقدم العمر بسبب عدم النشاط وانخفاض كتلة العضلات، وكلاهما يؤدى إلى زيادة الوزن.

الوقاية من السمنة

أفضل طرق للحفاظ على وزن صحى هى:

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- اتباع نظام غذائى متوازن منخفض فى الدهون المشبعة والسكريات المضافة.

- من المهم أيضا معالجة العوامل الطبية أو البيئية التى تسبب الجوع وعدم النشاط.