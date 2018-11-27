انت الان تتابع موضوع هل نشاط الغدة الدرقية يسبب السمنة والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هرمون الغدة الدرقية يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي، والتمثيل الغذائي هو مقدار الطاقة التي يستخدمها الجسم بأي معدل، مما يؤثر هرمون الغدة الدرقية على معدل الأيض القاعدي وهي كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم .

ما هي الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في الجزء الأمامي من الرقبة، وتنتج هرمونات تتحكم في سرعة الأيض وهو النظام الذي يساعد الجسم على استخدام الطاقة، ويمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية إلى إبطاء أو زيادة التمثيل الغذائي عن طريق تعطيل أو زيادة إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، ومن أكثر الاعراض شيوعا في حالة وجود اضطرابات في الغدة الدرقية :

زيادة الوزن أو خسارة الوزن

يعتبر التغير غير المبرر في الوزن هو واحد من أكثر علامات اضطراب الغدة الدرقية شيوعًا، وقد يشير زيادة الوزن عادة بقصور الغدة الدرقية، في حين أن فرط نشاط الغدة الدرقية وانتاج هرمونات أكثر مما يحتاج إليها الجسم يتسبب في فقد الوزن بشكل كبير غير متوقع.

علاقة نشاط الغدة الدرقية بزيادة الوزن

يرتبط نشاط الغدة الدرقية مع الوزن الأيضي الأساسي العالي وهذا يعني أن الجسم يحرق مزيدًا من الطاقة أثناء الراحة ، لذلك فإن فقدان الوزن هو أحد الأعراض الشائعة لفرط نشاط الغدة الدرقية.

وهذا يعني أن عدم إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية يرتبط بمعدل الأيض الأساسي المنخفض، ويمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية في زيادة الوزن حيث لا يحرق الجسم الطاقة مما يؤدي إلى فائض في السعرات الحرارية.

ويتأثر التمثيل الغذائي بكل من هرمون الغدة الدرقية والهرمونات الأخرى وكمية الطعام وما هو الطعام، بجانب النشاط البدني والعديد من العوامل الأخرى التي تلعب دورا رئيسيا في التمثيل الغذائي، وهذا يعني أن مستويات هرمون الغدة الدرقية ليست السبب الرئيسي لخسارة أو اكتساب الوزن .

سبب زيادة الوزن عند الإصابة بنشاط الغدة الدرقية

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بـ فرط نشاط الغدة الدرقية من زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن وهو العرض الأكثر شيوعًا، ومن أسباب هذه الزيادة :

زيادة الشهية

فرط نشاط الغدة الدرقية يتسبب عادة في فرط الشهية ولا يلاحظ زيادة الوزن إذا كان المصاب يستهلك الكثير من السعرات الحرارية، وتناول الأطعمة الصحية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، أو العمل مع الطبيب على خطة خاصة بالتغذية، وتساعد هذه الخطوات في مكافحة زيادة الوزن التي تسببها زيادة الشهية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة غير طبيعية للجسم ويعيد العلاج الجسم إلى حالته الطبيعية، عن طريق تقليل هرمون الغدة الدرقية عما كان عليه قبل بدأ العلاج.

ويبدأ الجسم في زيادة الوزن بسبب العلاج، وقد يحتاج المريض إلى إعادة ضبط استهلاك السعرات الحرارية مع بدء العلاج إذا كانت الآثار الجانبية للعلاج غير محتملة حيث يمكن أن يساعد الطبيب المريض في العثور على علاج جديد.

التهاب الغدة الدرقية

هو التهاب يحدث في الغدة الدرقية يمكن أن يسبب انتاح إما مستويات عالية جدا أو منخفضة جدا من هرمون الغدة الدرقية، والنوع الاكثر شيوعا من التهاب الغدة الدرقية هو الاصابة بمرض هاشيموتو وهو أيضًا السبب الأكثر شيوعًا وراء قصور الغدة الدرقية.

ومرض جريفز الذي يعتبر السبب الأكثر شيوعا في أنواع فرط نشاط الغدة الدرقية، ومن الأعراض الأخرى لمرض هاشيموتو وهي :

– الإعياء.

– الجلد الجاف.

– الاصابة بالإمساك.

– الشعور بالكآبة.

وهناك بعض الاعراض لفرط نشاط الغدة الدرقية

– ضعف في العضلات أو ارتجاف في اليدين.

– مشاكل في الرؤية.

– إسهال.

– عدم انتظام الدورة الشهرية.

ويجب عند ظهور أي من هذه الاعراض التوجه إلى الطبيب حيث يمكن المساعدة في إجراء التشخيص الصحيح والعثور على العلاج المناسب وعادة يتم علاج مرض هاشيموتو بتناول الحبوب الهرمونية ويمكن استبدالها بـ حبوب منع الحمل.

متى يجب الذهاب إلى الطبيب

في معظم الحالات قد لا يكون هناك قلق بشأن زيادة الوزن بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية، خاصة إذا تم فقدان الكثير من الوزن في البداية، حيث يعتبر اكتساب الوزن وحده ليس علامة على وجود مشكلة في الغدة الدرقية، ولكن زيادة الوزن إلى جانب الأعراض مثل الاعياء والكآبة والامساك يمكن أن تشير إلى قصور الغدة الدرقية .

وجب مراجعة الطبيب إذا كانت هناك تطورات في زيادة الوزن أو أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، مثل العصبية الشديدة ، والتعرق المتزايد ، ومشكلة النوم ، ويمكن للطبيب المساعدة في العثور على التشخيص والعلاج المناسب.