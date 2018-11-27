انت الان تتابع موضوع فوائد النشا للحساسية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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النشا هو عبارة عن مزيج بين نوعين من السكر ، و هما : الأميلوز ، و الأميلوبيكتين ، و من أهم الوظائف التي يقدمها النشا للجسم إمداده بالطاقة اللازمة لكي يقوم بنشاطاته على أكمل وجه ، و هو يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية ، و يتواجد النشا في أطعمة مثل : البطاطا و الخبز ، و جميع الحبوب ، أو على شكل بودرة .

فوائد النشا لعلاج الحساسية

– قد يعاني بعض الأشخاص من تهيج مناطق عديدة في الجسم ، و خاصة الأنثى ، و ذلك بعد إزالة الشعر ، فعند المعاناة من حساسية الجلد فإن النشا يكون أسهل وسيلة لعلاج تلك الحساسية ، لأن النشا يحتوي على الكثير من المعادن التي تغذي البشرة ، و تهدئ تهيجها ، كما أنه يخلصها من الجراثيم و الخلايا الميتة العالقة بها ، و يجددها ، و يعطيها المزيد من النضارة و الإشراق ، و من الممكن استخدام النشا بطرق بسيطة .

طريقة استخدام النشا للقضاء على الحساسية

للقضاء على الحساسية بواسطة النشا ، يجب احضار مقدار معلقة كبيرة من النشا البودرة ، و ثلاث ملاعق صغيرة من ماء الورد ، و كوب من الماء البارد ، و نخلط هذه المكونات بشكل جيد ، ثم نضعها على البشرة لمدة ثلاث ساعات متواصلة ، ثم نغسل البشرة بالماء البارد ، و من الأفضل أن يتم تكرار هذه العملية مرتين أسبوعيًا ، للحصول على النتائج المرجوة ، و من الملفت أن النشا يدخل في صناعة بودرة الأطفال لأنه خفيف على الجسم .

فوائد النشا لجسم الإنسان

– الأطعمة التي تحتوي على النشا هي مصدر جيد للطاقة و المصدر الرئيسي لمجموعة من العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي ، بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تحتوي على الألياف و الكالسيوم و الحديد و الفيتامينات ب .

– يعتقد بعض الناس أن الأطعمة النشوية تسبب السمنة ، و لكن غرامًا منها يحتوي على أقل من نصف السعرات الحرارية للدهون ، لكن فقط احترس من الدهون المضافة المستخدمة عند طهي الطعام و تقديمه ، فهذا ما يزيد من محتوى السعرات الحرارية .

– تعد أصناف الحبوب الكاملة من الأطعمة النشوية و البطاطا – خاصة عند تناولها مع جلودها – مصادر جيدة للألياف ، و الألياف هي الاسم الذي يطلق على مجموعة من المركبات الموجودة في جدران الخلايا من الخضار و الفواكه و البقول و الحبوب .

– أما الألياف التي لا يمكن هضمها تساعد على نقل المنتجات الغذائية و النفايات الأخرى عبر الأمعاء بسهولة أكبر ، و تعتبر البطاطس ، و الحبوب الكاملة و حبوب الإفطار ، و الأرز البني ، و المعكرونة الكاملة هي مصادر جيدة لهذا النوع من الألياف .

– و الألياف يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء و يمكن أن تساعدنا في الشعور بالشبع ، و هذا يعني أننا أقل عرضة للأكل أكثر من اللازم ، و هذا ما يجعل الأطعمة الكاملة النشوية و البطاطا تؤكل مع قشرها على خيار جيد بشكل خاص إذا كنت تحاول إنقاص الوزن .

– هناك بعض أنواع الألياف ، الموجودة في الفواكه و الخضروات مثل التفاح و الجزر و البطاطس و الشوفان و البقول ، يمكن هضمها جزئيًا ، و قد تساعد في تقليل كمية الكوليسترول في الدم .

نصائح لتناول المزيد من الأطعمة النشوية

وجبة افطار

يمكن اختيار الحبوب الكاملة أو مزجها مع وجبة الإفطار الصحية المفضلة لديك ، و تعتبر العصيدة البسيطة مع الفاكهة مثالية كوجبة إفطار شتوية دافئة ، و الشوفان الكامل بالفاكهة و الزبادي قليل الدسم و السكر المنخفض يقدمان وجبة فطور صيفية رائعة .

الغداء والعشاء

– يمكن تجربة البطاطا المخبوزة لتناول طعام الغداء ، و بدلًا من تناول رقائق البطاطس أو قلي البطاطا ، يمكن تجربة صنع شرائح البطاطا المخبوزة في الفرن ، و تناول المزيد من الأرز أو المعكرونة و أقل صلصة ، و لكن لا يجب تجنب الخضار .