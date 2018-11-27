شكرا لقرائتكم خبر عن النمر: إذا رأيت طفلاً أو مُسناً في هذه الحالة فلا تبخل بمساعدته! والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أورد الدكتور خالد النمر، استشاري القلب، مثالاً مهماً للحالات التي تستدعي المساعدة العاجلة أثناء الطقس البارد.
وقال النمر – بحسابه في تويتر – “اذا رأيت طفلاً أو كبيراً في السن يرتعش جسمه وتصطك أسنانه (انقباض عضلات لتوليد الحرارة).. فأعلم انه يكافح البرد بأقصى ما لديه.
وأضاف أنه يجب على المرء قي هذه الحالة المسارعة بإغاثة المصاب سواء أكان طفلاً أو مسناً وأن “لا يبخل على نفسه بمساعدته”.
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