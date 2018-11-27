كشف تفاصيل تعرض الطالبة بسملة للتنمر من قِبل معلم في دمياط 

كشف السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، تفاصيل تعرض الطالبة بسملة علي عبدالحميد، بمدرسة الشهيد محمد جمال صابر الإعدادية المشتركة للتنمر من قِبل مدرس اللغة العربية بسبب لون بشرتها.

وأوضح سويلم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن بسملة جاءت مكتبه رفقة والدتها لتقديم شكوى بالواقعة في نهاية شهر أكتوبر، مشددًا على أنه قدم الاعتذار لهما على ما بدر من المعلم.

وتابع: "أمرت على الفور بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وإبعاد المدرس فورًا عن التدريس في المدرسة وتحويله للتحقيق، لكن والدة بسملة أبلغتني أنها تنازلت عن الشكوى لأنها قالت إن المدرس اعتذر لها في الطابور المدرسي وذهب إلى بيتها".

وأكمل: "رفضنا طلب والدة بسمة، وصممنا على عقاب المدرس، لأن ما صدر منه لم يكن إساءة للطالبة فقط".

وأردف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه في يوم السبت الماضي فوجئ بنشر الأزمة مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب لقاء بسملة ووالدتها، وأخبرته بأن المدرس نفسه أساء إلى طالب آخر بشرته سمراء، قائلًا: "جاوب يا سمارة ولا هتروح تشتكيني لوكيل الوزارة".

وواصل: "أصدرت قرارًا فوريًا بإحالته إلى الشئون القانونية وعزله عن التدريس من المدرسة، واعتذرت لبسملة ووالدتها".

واختتم: "لقاء محافظ دمياط ببسملة كان مفاجئًا، ووزير التعليم سيكرمها".