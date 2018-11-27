كيفية استخدام زبدة الشيا الخام 

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زبدة الشيا الخام من اكثر المنتجات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة لم تكن معروفة من قبل، ويتزايد استخدامها الآن يوما بعد يوم حيث يمكن استخدامها للأكل وعلاج مشاكل الجلد والشعر والبشرة.

زبدة الشيا الخام

تتميز زبدة الشيا بانها صالحة للاكل وهي ايضا رائعة كمنتج للعناية بالجسم، ويتم استخراجها من المكسرات من أشجار الكاريت الأفريقية Vitellaria paradoxa، وهو نوع من الأشجار التي تنمو في كل من غينيا والسنغال وأوغندا وجنوب السودان، ومنذ فترة طويلة تستخدم زبدة الشيا الخام للصحة والطهي في أفريقيا وهي أيضا عنصر في عدد من الحلويات، وخاصة الشوكولاته، ولكنها اشتهرت مؤخرا باستخدامها للعناية بالبشرة.

تتميز زبدة الشيا الخام بانها غنية بالفيتامينات المختلفة مثل فيتامين E وفيتامين A ، وذلك بالإضافة إلى وجود الأحماض الدهنية والستيرول النباتي مثل الأحماض الأوليك وحمض الإستيارك وحمض البالمتيك، وحامض اللينوليك، وتحتوي زبدة الشيا على العديد من الخصائص الرائعة الأخرى المفية للبشرة.

استخدام زبدة الشيا الخام

ترطيب البشرة

وفقا للأبحاث الحديثة فإن المرطبات الموجودة في زبدة الشيا هي نفسها المرطبات التي تنتجها الغدد الدهنية في الجلد مما يجعلها واحدة من أفضل المرطبات لجميع انواع البشرة وخصوصا البشرة الجافة والبشرة شديدة الجفاف.

تغذية الشعر بزبدة الشيا الخام

تستخدم زبدة الشيا في العديد من منتجات العناية بالشعر وذلك بالطبع لسبب وجيه، فهي تعالج العديد من مشاكل الشعر مثل تساقط الشعر والقشرة في فروة الرأس، وترطب الشعر وتسهل تسريحه وتصفيفه، وتساعد على التخلص من تجاعيد الشعر، وتعطي الشعر مظهر لامع وصحي، كما انها تيد من كثافة الشعر بالاستخدام المستمر.

علاج التجاعيد بزبدة الشيا

يقول معهد زبدة الشيا الأمريكي أن استخدام زبدة الشيا الخام عالية الجودة سيقلل من ظهور التجاعيد بعد أربعة إلى ستة أسابيع من الاستخدام، و توحي أبحاث أخرى أن تطبيق زبدة الشيا على البشرة ينتج عنه بشرة أكثر إشراقاً وتقلل من التجاعيد ومظاهر تقدم السن مثل الخطوط الرفيعة وتصبغ الجلد ببقع داكنة وترهل الجلد.

علاج الشفتين بزبدة الشيا

تعتبر زبدة الشيا الخام من افضل مرطبات الشفتين، وكذلك تعتبر علاج للشفاه لضعيفة والمتشققة، وخصوصا في فصل الشتاء، حيث تحمى الجلد الرقيق فوق الشفتين وتغيه بالعناصر اللازمة للحفاظ على رطوبته وحيويته.

ترطيب وتهدئة الجلد الملتهب

زبدة الشيا بها العديد من العوامل المضادة للالتهابات بما في ذلك مشتقات حمض سيناميك، وفي دراسة عن زبدة الشيا وآثارها المضادة للالتهابات المنشورة في مجلة أوليو للعلوم خلُص الباحثون إلى أن زبدة الشيا الخام تشكل مصدرا هاما للمركبات المضادة للالتهابات وتهدئة الحساسية وتهيج الجلد.

علاج تمدد الجلد بزبدة الشيا

ليست الطريقة الوحيدة للتخلص من علامات التمدد في الجلد هي العلاج بالليزر والذي يكون مكلفا للغاية، بل هناك العديد من اتجارب التي اثبتت نجاح زبدة الشيا في تخفيف علامات تمدد الجلد، وذلك لانها تغذي الجلد وترطبه وتحفز انتاج الجلد للكولاجين واليلاستين بشكل طبيعي مما يعمل على شد الجلد واخفاء علامات التمدد.

تخفيف الأكزيما وحب الشباب

كل من الأكزيما وحب الشباب تتطلب علاجات حساسة لا تؤدي إلى تفاقم المشكلة اكثر، وفي كلتا الحالتين يكون المنتج النقي والطبيعي أفضل من المستحضرات الطبية التي تحتوي على مودا كيميائية ومواد حافظة، حيث انه يمكن بعد الحصول على حمام دافئ دهان الجسم المصاب بالاكزيما بزبدة الشيا التي ترطب الجلد وتخفف الحكة، وبالنسبة لعلاج حب الشباب يتم وضع طبقة رقيقة من زبدة الشيا الخام بعد تنظيف الوجه ثم شطفه بالماء بعد بضع ساعات.