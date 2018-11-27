مكونات التمر

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التمور هي ثمرة تنمو على النخيل ، تزرع في العديد من المناطق الاستوائية في العالم ، و يتم تجفيف التمور في العديد من الأماكن و تباع في الدول الغربية.

فوائد التمور و محتوياتها

السعرات الحرارية في التمر

– نظرًا لأنه يتم تجفيفه في العديد من الأماكن ، فإن محتوى السعرات الحرارية أعلى من معظم الفواكه الطازجة ، و يشبه محتوى التمر من السعرات الحرارية محتوى الفواكه المجففة الأخرى ، مثل الزبيب و التين ، و معظم السعرات الحرارية في التمور تأتي من الكربوهيدرات ، و الباقي من كمية صغيرة جدا من البروتين ، و تحتوي التمور على بعض الفيتامينات و المعادن الهامة بالإضافة إلى كمية كبيرة من الألياف.

– يوفر التمر في كل 3.5 أونصة (100 غرام) 277 من السعرات الحرارية ، و من الكربوهيدرات حوالي 75 غرامًا ، و من الألياف حوالي 7 غرامات ، و من البروتين حوالي 2 غرام ، و من البوتاسيوم حوالي 20 ٪ ، و من المغنيسيوم حوالي 14 ٪ ، و من النحاس 18 ٪ ، و من المنغنيز 15 ٪ ، و من الحديد: 5 ٪ ، و من فيتامين ب 12 12 ٪ من المدخول اليومي الموصى به ، كما أن التمر يحتوي على نسبة عالية في المواد المضادة للاكسدة ، و التي قد تسهم في العديد من فوائدها الصحية.

الألياف في التمر

– يحتوي التمر على ما يقرب من 7 غرامات من الألياف في كل 3.5 أونصة ، و الألياف يمكن أن تستفيد منه في تحسين صحة الجهاز الهضمي من خلال منع الإمساك ، كما أنه يعزز حركة الأمعاء العادية من خلال المساهمة في تشكيل البراز ، و في إحدى الدراسات ، شهد 21 شخصًا استهلكوا 7 تواريخ يوميًا لمدة 21 يومًا تحسناً في تواتر البراز وحققوا زيادة ملحوظة في حركات الأمعاء بالمقارنةً بالوقت الذي لم يتناولوا فيه التمر.

– علاوة على ذلك ، قد تكون الألياف في التمور مفيدة للتحكم في سكر الدم ، فالألياف تبطئ عملية الهضم و قد تساعد على منع مستويات السكر في الدم من الارتفاع الشديد بعد تناول الطعام ، و لهذا السبب ، يكون للتمور مؤشر منخفض في نسبة السكر في الدم ، و الذي يقيس مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد تناول طعام معين.

مضادات الأكسدة

توفر التمر العديد من مضادات الأكسدة التي لها عدد من الفوائد الصحية التي تقدمها ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض عديدة ، و تحمي مضادات الأكسدة خلاياك من الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة قد تسبب تفاعلات ضارة في جسمك وتؤدي إلى المرض ، و بالمقارنة مع أنواع مماثلة من الفاكهة ، مثل التين و الخوخ المجفف ، يبدو أن التمور تحتوي على أعلى محتوى من مضاد للأكسدة.

أنواع مضادات الأكسدة في التمور

الفلافونيدات

الفلافونيدات هي مضادات أكسدة قوية قد تساعد على الحد من الالتهاب وتم دراستها من أجل قدرتها على الحد من مخاطر مرض السكري ومرض الزهايمر وأنواع معينة من السرطان.

الكاروتينويدات

ثبت أن الكاروتينات تعزز صحة القلب وقد تقلل أيضًا من خطر الاضطرابات المرتبطة بالعين ، مثل الضمور البقعي.

حمض الفينول

المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات ، قد يساعد حمض الفينول على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.