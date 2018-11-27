فوائد لحم الغزال

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لحم الغزلان هو واحد من أكثر أنواع اللحوم المعروفة ، و هناك العديد من الأسباب التي قد تدفعك إلى التفكير في إضافة لحم الغزال إلى نظامك الغذائي.

ليس مذاق لحم الغزال جيدًا فحسب ، بل إنه مليء بالمغذيات أيضًا ، وهو أكثر نعومة من اللحم البقري العادي ويحمل فوائد صحية ، كما إن لحم الغزلان هو أيضًا غذاء بروتيني مستدام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن ويساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والعضلات وجهاز المناعة.

فوائد لحم الغزلان

يعزز فقدان الوزن

لحم الغزلان ملئ بالبروتين مع انخفاض السعرات الحرارية نسبيا ، مما يجعله إضافة غذائية كبيرة إذا كنت تبحث عن خفض بعض الوزن الزائد ، و يمكن أن يساعد تناول البروتين على خفض مستويات هرمون الغريلين ، و هو الهرمون المسؤول عن تحفيز الجوع ، و تظهر بعض الدراسات أيضًا أن اتباع نظام غذائي مرتفع البروتين يمكن أن يعزز عملية الأيض ويقلل من الشهية.

يساعد على منع فقر الدم

فقر الدم هو حالة تحدث عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من كريات الدم الحمراء السليمة ، و يمكن أن تتراوح أعراض فقر الدم من التعب و الدوخة إلى الجلد الباهت أو ضربات القلب السريعة ، كما يعتبر لحم الغزلان مصدرا ممتازا لكل من هذه العناصر الغذائية ، حيث توفر 33 في المائة من احتياجاتك من فيتامين ب 12 و 16 في المائة من احتياجات الحديد اليومية في كل خدمة من الأوقيات الثلاثة ، و يمكن أن يساعدك إضافة بعض الوجبات من لحم الغزال إلى نظام غذائي صحي كل أسبوع على تلبية احتياجاتك من المغذيات الدقيقة لمنع الإصابة بفقر الدم.

يقوي جهاز المناعة

لحم الغزال غني بالزنك ، مع فكمية واحدة من ثلاث أوقيات تقطع 29٪ من متطلبات الزنك اليومية ، و يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا يلعب دورًا محوريًا في العديد من جوانب الصحة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام المناعة لديك.

يعزز نمو العضلات

– لحم الغزلان يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، وهو مطلوب لبناء وإصلاح الأنسجة في الجسم ، و يعد الحصول على كمية كافية من البروتين في نظامك الغذائي أمرًا أساسيًا أيضًا إذا كنت تبحث عن اكتساب كتلة عضلية ، حيث يعتبر البروتين كتلة بناء للعظام والجلد والغضاريف والعضلات.

– بالإضافة إلى كونه يحتوي على نسبة عالية من البروتين ، يحتوي لحم الغزلان أيضًا على حمض أميني معين يدعى L-glutamine ، والذي ثبت أنه يساعد في استعادة العضلات ، و في دراسة واحدة من مدرسة الصحة والأداء البشري ، قسم علم الحركة في جامعة دالهوزي في كندا ، تبين أن المكملات مع الجلوتامين (L-glutamine) تعمل على تسريع الانتعاش وتقليل ألم العضلات بعد التمرينات الرياضية.

يدعم صحة الدماغ

– من الواضح أن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحة دماغك ، و يمكن للحم الغزلان المساعدة في توفير بعض الفيتامينات و المعادن التي ثبت أنها تحسن الوظيفة الإدراكية ، وتحسن الذاكرة وتضبط التركيز ، مما يجعلها من بين أفضل الأطعمة في الدماغ.

– فعلى سبيل المثال ، أظهر فيتامين ب 12 تحسين وظيفة التعلم والذاكرة ، و تظهر الدراسات أيضًا أن النياسين يمكن أن يساعد في الحماية من التدهور المعرفي وتطور الحالات العصبية التنكسية مثل مرض الزهايمر ، و يحتوي لحم الغزلان أيضًا على نسبة جيدة من فيتامين ب 6 ، والذي يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتحسين الصحة النفسية.