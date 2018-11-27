طريقة إعداد وتحضير حلا الكعك بالتمر

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- دقيق : كيلو ونصف
- سمن : 750 غرام
- خميرة : ملعقتان
- اليانسون : ملعقة (الناعم)
- الشمر : ملعقة
- التمر : 1 كيلو (المعجون)
- الماء : 3 اكواب
- سكر : كوب
طريقة التحضير
1. يُخلط كلّ من السمن والسكّر واليانسون والشمر في الماكينة، ثم يُضاف الدقيق والخميرة والماء. يُعجن هذا الخليط جيّداً حتى يتماسك، ثم تُترك العجينة حتى تختمر لمدّة لا تقل عن 6 ساعات.
2. يقطّع التمر على شكل كرات، ثم يُحشى داخل العجينة المقطّعة إلى كرات أيضاً، ويشكّل حسب الرغبة.
3. يخبز الكعك على حرارة 250 درجة مئويّة.
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