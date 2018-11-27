طريقة إعداد وتحضير حلا الفراولة والنوتيلا المبتكرة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الفراولة : كوب (المقطعة أنصاف)

- الموز : 4 pcs

- بسكويت : 1 pcs (بسكوت شاي مطحون)

- الشوكولاتة : كوب (نوتيلا)

- كريمة : كوب (مخفوقة)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : ملعقة صغيرة

- توست : 6 pcs (أبيض مقطع مربعات) طريقة التحضير



1. اخلطي الكريمة المخفوقة مع السكر والفانيلا والكاكاو البودرة بالمضرب اليدوي

2. أضيفي البسكويت المطحون إلى خليط الكريمة واخلطيه بالملعقة

3. ضعي التوست في طبق التقديم ثم أضيفي الموز الشرائح ثم الفراولة

4. ضعي النوتيلا في كيس كريمة وقصي الكيس لعمل فتحة صغيرة ثم ضعي النوتيلا من خلال كيس الكريمة لعمل طبقة فوق الموز والفراولة

5. غطي الوجه بالكريما المحضرة سابقا وزيني بقطع الفراولة وقدمي الطبق بعد تبريده بالثلاجة



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