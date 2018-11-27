طريقة إعداد وتحضير حلا الموز بالكرز والشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- بسكويت دايجستف : عبوة (مطحون)

- الجبن الكريمي : علبة (طري)

- الزبدة : ربع كوب (طرية)

- سكر البودرة : 3 اكواب

- الموز : 4 حبات (مقطع شرائح)

- أناناس : علبة (مقطع مكعبات و مصفى)

- كريمة الخفق : كوب ونصف (مخفوقة)

- كرز : كوب (معلب)

- لوز : كوب (محمص و مفروم)

- صوص شوكولاتة : ربع كوب (جاهز)

طريقة التحضير

1. اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذوبة ورصيه في طبق زجاجي جيدا حتى تتماسك ثم ضعيه بالفريزر لمدة 10 دقائق. 2. اخلطي الجبن الكريمي مع ربع كوب الزبدة الطرية والسكر البودرة حتى يصبح المزيج كريميا. 3. وزعي خليط الجبن الكريمي فوق طبقة البسكويت مع الزبدة في الطبق. 4. وزعي طبقة من الموز المقطع شرائح ثم وزعي الأناناس المقطع. 5. وزعي الكريمة المخفوقة فوق الموز والأناناس باستخدام ملعقة سيلكون. 6. زيني الوجه بالكرز الأحمر واللوز وصوص الشوكولاتة.

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