طريقة إعداد وتحضير حلا طبقات الموز بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)

- طحين : ثلث كوب

- سكر : ثلاث أرباع الكوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- صفار البيض : 2 حبة

- حليب : كوبان ونصف

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة (طرية)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- الموز : 4 حبات (مقطع دوائر)

- بسكويت : عبوة (سادة / مكسر قطع صغيرة) طريقة التحضير

1. اخلطي الطحين مع السكر والملح في قدر. 2. أضيفي صفار البيض المخفوق والحليب وضعي القدر على نار متوسطة. 3. أضيفي ملعقتين من الزبدة وحركي بواسطة الخفاقة اليدوية حتى يبدأ الخليط يظهر فقاعات ويصبح سميكاً. 4. أزيلي القدر عن النار وحركي. 5. أضيفي الفانيلا وملعقة الزبدة المتبقية وحركي. 6. ضعي طبقة من البسكويت في أكواب التقديم ثم طبقة من الحشوة وشرائح الموز ثم طبقة كريمة. 7. أعيدي الكرة لعمل عدة طبقات وزيني الوجه بالكريمة وشرائح الموز. 8. ضعي الأكواب في الثلاجة لمدة 3 ساعات قبل التقديم.

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