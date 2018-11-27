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طريقة إعداد وتحضير حلا طبقات الموز بالكريمة

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القاهرة - لايف ستايل

المقادير
200 جرام مشروم  1 كوب جبنة كريمي  100 جرام أصابع كابوريا  نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل  نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم  ربع كيلو سمك فيليه  نصف حزمة بقدونس  ربع كوب جبنة بارميزان  زيت زيتون  ملح  فلفل أسود 

طريقة التحضير
* يشوح المشروم في القليل من الزيت علي النار 

* يضاف الملح ويزال من الطاسة

* يقطع السمك الفيليه ويوضع في الزيت علي النار 

* تضاف الكابوريا والبصل والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت 

* يقلب الخليط مع الجبن الكريمي والبارميزان والبقدونس المفروم 

* يضاف الخليط علي قطع المشروم 

* يزين الوجه بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون

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