طريقة إعداد وتحضير حلا طبقات الموز بالكريمة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

200 جرام مشروم 1 كوب جبنة كريمي 100 جرام أصابع كابوريا نصف ملعقة صغيرة بودرة بصل نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم ربع كيلو سمك فيليه نصف حزمة بقدونس ربع كوب جبنة بارميزان زيت زيتون ملح فلفل أسود طريقة التحضير

* يشوح المشروم في القليل من الزيت علي النار * يضاف الملح ويزال من الطاسة * يقطع السمك الفيليه ويوضع في الزيت علي النار * تضاف الكابوريا والبصل والثوم البودرة والملح والفلفل الأسود والقليل من الزيت * يقلب الخليط مع الجبن الكريمي والبارميزان والبقدونس المفروم * يضاف الخليط علي قطع المشروم * يزين الوجه بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون

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