طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بتغليفة الليمون الشهية

المقادير

- سكر : كوب

- الزبدة : نصف كوب (200 غم، لينة)

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقتان صغيرتان

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- حليب : نصف كوب

- سكر البودرة : كوب ونصف (لتغليفة الليمون)

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة (لتغليفة الليمون)

- برش ليمون : ملعقة صغيرة (لتغليفة الليمون)

طريقة التحضير

1. نسخن الفرن إلى 350º، ونجهز قالب الكيك بدهنه بالزبدة ورشه بالطحين.

2. نخفق السكر والزبدة حتى يصبح كريمي.

3. ثم نضيف البيض الواحدة تلو الأخرى وبعدها نضيف الفانيلا ثم الحليب.

4. ننخل الطحين مع البيكنج باودر ونضيفه إلى خليط البيض بالتدريج ونخلط حتى يتمازج ويتجانس.

5. نصب الخليط فى القالب المحضر ويخبز في فرن على حرارة متوسطة لمدة 20- 25 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

6. لتحضير التغليفة: نخلط جميع مكونات التغليفة، السكر الناعم البودرة، مع عصير الليمون، وبرش الليمون، حتى يصبح كريمي هش بدون كتل ويصب على الكيك بعد أن يبرد ويقدم.