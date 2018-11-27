القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزبدة : كوب (طرية)

- سكر : 2 كوب

- البيض : 3 حبات

- طحين : كوب ونصف

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة كبيرة

- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)

- سكر البودرة : كوب (للتزيين)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب طريقة التحضير

1. اخفقي الزبدة مع السكر بالخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً وكريمياً. 2. أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا. 3. أضيفي الطحين والبيكنج باودر بالتناوب مع الحليب حتى يصبح المزيج ناعماً. 4. أضيفي الجوز وعصير الليمون وبشر الليمون وحركي حتى تمتزج المكونات. 5. سخني الفرن على حرارة 165 درجة وادهني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين. 6. أدخلي الكيك الفرن لمدة 40 إلى 45 دقيقة حتى تنضج. 7. أخرجي الكيك من الفرن واتركيها لتبرد لمدة 15 دقيقة. 8. اقلبي الكيك في طبق الكيك ورشي السكر البودرة على الوجه وقطعيها وقدميها دافئة أو باردة.

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون بالجوز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .