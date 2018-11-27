طريقة إعداد وتحضير كيك الليمون بالجوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

نصف كيلو مكرونة مسلوقة ربع كوب جبنة بارميزان 2 ملعقة كبيرة زبادي 1 كوب بسلة مسلوقة عصير ليمونة 1 ملعقة كبيرة مايونيز ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون طريقة التحضير

* تخلط المكرونة المسلوقة مع البسلة وعصير الليمون والزبادي والمايونيز والملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون * تقلب وتوضع في طبق التقديم * يضاف علي الوجه البسلة وزيت الزيتون والبقدونس والجبنة البارميزان وتقدم هشام السيد - شبكة و صنارة

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