طريقة إعداد وتحضير كيك القرفة بالجوز

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : 2 كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الزبدة : كوب (طرية بحرارة الغرفة)

- لبن زبادي : كوب

- سكر : كوب ونصف

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- السكر البني : نصف كوب

- الجوز : كوب (مفروم خشن)

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة) طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 175 درجة. 2. جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة ورشة طحين. 3. اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح في وعاء. 4. اخفقي الزبدة مع اللبن الزبادي والسكر في الخفاقة الكهربائية. 5. أضيفي البيض والفانيلا واخفقي. 6. أضيفي خليط الطحين واخفقي حتى تتمازج المكونات. 7. صبي المزيج في الصينية المجهزة. 8. اخلطي السكر البني والجوز المفروم والقرفة في وعاء. 9. أضيفي الزبدة وقلبي حتى يصبح المزيج كالفتات. 10. صبي المزيج فوق الكيك وأدخلي الكيك الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 11. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد مدة 10 دقائق ثم قطعيها وقدميها دافئة أو باردة.

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