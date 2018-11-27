شكرا لقرائتكم خبر عن الشعور بالبرودة يسبب التعرق الشديد للمصابين بفريجوفوبيا ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر البعض بالتعرق وسرعة ضربات القلب عند ملامسة قطع من الثلج أو شرب سوائل باردة، وهذه الأعراض قد تشير إلى الإصابة بفريجوفوبيا أو الخوف من البرودة أو التجمد، وهذا ما سنتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " common-phobias ".

أسباب الخوف من البرودة

يصاب الإنسان بالشعور بالبرودة، نتيجة عوامل خارجية وهى المرتبطة بذكريات سيئة حدثت فى الماضى، نتج عنها الخوف من الأشياء الباردة، بالإضافة إلى عوامل وراثية وكيمياء الدماغ .





اعراض الخوف من البرودة

وكما هو الحال مع أي فوبيا، تختلف الأعراض حسب الشخص تبعاً لمستوى الخوف، وعادة ما تشمل الشعور بالقلق الشديد والخوف، ضيق التنفس، سرعة التنفس، وعدم انتظام ضربات القلب، والتعرق أوالتعرق الشديد، الغثيان، جفاف الفم، الغثيان ، وعدم القدرة على التعبير عن الكلمات والجمل، وجفاف الفم .





علاج الخوف من البرودة

يجب على المريض الذهاب إلى طبيب نفسى الذى يقوم بدوره بطرح اسئلة مختلفة عن اسباب واعراض الخوف من البرودة، ومن خلال ذلك يمكن العلاج بوصف بعض الأدوية، التى يمكن أن يكون لها آثار جانبية، بالإضافة إلى الخضوع لجلسات التنويم المغناطيسي وعلاج نفسي، والبرمجة العصبية اللغوية.