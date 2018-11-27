طريقة إعداد وتحضير بلح الشام الاصلي

المقادير

كوب ماء ملعقة كبيرة سكر ربع كوب زيت

كوب دقيق ملعقة كبيرة نشا 2 بيضة فانيلا رشة ملح زيت

للقلي الشربات2 و نصف كوب سكر كوب ماء عصرة ليمونة



طريقة التحضير

* يوضع الماء والسكر والزيت على النار حتى تغلي

* يخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ويضاف مع التقليب حتى تلم العجينة وترفع من على النار

* توضع العجينة في بولة ويضاف البيض تدريجيا مع التقليب ثم تضاف الفانيليا

* توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل في زيت بارد على النار حتى الحصول على اللون الذهبي

* يوضع الماء مع السكر على النار حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون في الاخر

* يوضع بلح الشام في الشربات البارد او الساخن حتى يصبح طري حسب الرغبة ثم يقدم