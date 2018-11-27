طريقة إعداد وتحضير بلح الشام الاصلي

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
كوب ماء ملعقة كبيرة سكر ربع كوب زيت
كوب دقيق ملعقة كبيرة نشا 2 بيضة فانيلا رشة ملح زيت
للقلي الشربات2 و نصف كوب سكر كوب ماء عصرة ليمونة
طريقة التحضير
* يوضع الماء والسكر والزيت على النار حتى تغلي
* يخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ويضاف مع التقليب حتى تلم العجينة وترفع من على النار
* توضع العجينة في بولة ويضاف البيض تدريجيا مع التقليب ثم تضاف الفانيليا
* توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل في زيت بارد على النار حتى الحصول على اللون الذهبي
* يوضع الماء مع السكر على النار حتى يغلي ثم يضاف عصير الليمون في الاخر
* يوضع بلح الشام في الشربات البارد او الساخن حتى يصبح طري حسب الرغبة ثم يقدم
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