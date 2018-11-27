طريقة إعداد وتحضير بلح الشام

القاهرة - لايف ستايل المقادير

كوب ماء نصف كوب زبدة 1 و نصف كوب دقيق 3 بيضات ملعقة بيكنج بودر فانيليا زيت عباد الشمس عسل أبيض طريقة التحضير

* يوضع الماء على النار ثم يضاف الزبدة و تترك حتى الغليان ثم يضاف الدقيق وتقلب * يضاف الفانيليا للخليط ثم يضاف الملح و بيكنج بودر وتترك تبرد ثم يضاف البيض تدريجيا و يخلط جيدا ثم نقوم بتشكيلة بكيس حلوانى * حمريها فى زيت دافئ و تقلب ثم ترش بالعسل وتقدم

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