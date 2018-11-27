طريقة إعداد وتحضير البقلاوة بالقشطة والفسدق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

لفة جلاش نصف كوب سمنة نصف كوب زيت عباد الشمس قشطة الحلويات5 كوب كريمة 6 ملاعق دقيق 4 ملاعق سكر التزيين فسدق مجروش شربات طريقة التحضير

* ادهني صينية الفرن بالسمنة ثم رصي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة بالسمنة والزيت طريقة تحضير حشوة القشطة * على البارد ذوبي الدقيق والسكر مع الكريمة ثم ضعيهم على النار حت التماسك * صبي الكريمة على طبقات الجلاش ثم غطيها بباقي طبقات الجلاش مع دهن كل طبقة * ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي * ثم اسقيها بالشربات وزينيها بالفسدق

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