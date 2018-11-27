شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الحمل ممكن.. أطعمة أوعى تكليها وانتى حامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام أثناء الحمل، فإلى جانب تجنب البكتيريا والمواد الكيماوية الضارة المحتملة، ستحتاجين أيضًا إلى الحد من تناولك لمكونات مثل الكافيين وبعض الأشياء الأخرى التى نقدمها لك، لأن الأطعمة التى تعد طبيعية قبل الحمل قد تتحول لضارة ومؤذية خلال الحمل بسبب استقبال الجنين لها.

ووفقا لما ذكره موقع " What to expect" الطبى، نقدم لك عدد من الأطعمة الممنوعة خلال فترة الحمل:

الهوت دوج واللحوم الباردة

الديك الرومي والسلامي والبصل مع الخردل الإضافي قد يجذب شهيتك خلال الحمل، لكن قد لا يكون الخيار الصحي الأفضل في الوقت الحالي، فيجب أن تكونين على وعى بالنترات وبالمواد الكيماوية المستخدمة في حفظ الأغذية بالمطاعم والتي عندما تكون بكميات كبيرة تصبح ليست جيدة للجنين.

وقد ترغب أيضا في التخلي عن الهوت دوج فبالإضافة إلى كونها محملة بالمواد الحافظة والدهون، فإن هذه الأطعمة تتعرض أيضاً لخطر صغير يحمل بكتيريا الليستيريا ، التي يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم لطفلك.

البيض النيئ

في حين أنه قد يبدو من المنطقي أن الامتناع عن تناول البيض النيئ، فستجدينها أيضا مضافة لبعض الأطعمة والتى يجب أن تنتبهى لها وتتركيها مثل قطع اللحم اللذيذة التي تلتصق ببيض نىء وعجين البسكويت، وكذلك هو الحال مع اللحوم غير كاملة السواء والدواجن، فأنتِ لا تريدى إتاحة أى فرصة للتعرض للسالمونيلا.

سمك عالي الزئبق

السمك مفيد جدا وليس عليه نقاش لما يحتوى عليه من أوميجا 3 بشكل خاص، ولكن فى ذات الوقت يجب أن تتجنب بعض الأسماك التى تحتوى على نسب عالية من الزئبق خاصة خلال الحمل، ومنها سمك القرش، سمك أبو سيف، سمك الإسقمري، سمك القرميد وسمك التونة.

ولكن ما هي المأكولات البحرية الأكثر أمانًا؟

سمك السلمون البري (طازجة أو مجمدة أو معلبة) وسمك القد والبلطي و السردين والروبيان والاسكالوب، ولكن تأكد من أن المأكولات البحرية مطبوخة جيدًا.

الكثير من مشروبات الكافيين

في حين أن تناول كوبين صغيرين من القهوة في اليوم جيد طوال فترة الحمل، فإن استهلاك أكثر من 200 ملليجرام يومياً من الكافيين قد يزيد من خطر الإجهاض، وما هو أكثر من ذلك، أنه يمكن للكثير من مادة الكافيين أن تتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الحديد والتي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم.

وتذكرى الاهتمام بمصادر الكافيين الأخرى مثل الشوكولاتة وآيس كريم القهوة، للتأكد من أنك لا تزيد عن الحدود المسموحة يوميا.