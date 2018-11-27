القاهرة - لايف ستايل المقادير

كوب ماء فاتر ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة صغيرة سكر 2 كوب دقيق رشة ملح رشة فانيلا ملعقة كبيرة نشا شربات جاهز سميك التزيينسكر بودرة منخول قرفة طريقة التحضير

* اخلطي الماء مع الخميرة والسكر واتركيها قليلا * ثم ضيفي الدقيق مع رشة ملح والفانيلا وقلبيهم جيدا حتى تصبح كالعجينة * اتركيها لمدة ساعة حتى تخمر ثم اقليها في زيت غزير حتى تاخذ اللون الذهبي الفاتح * ثم انشليها واتركيها لتبرد ثم اقليها مرة اخرى عند التقديم ورشي عليها رشة قرفة وسكر بودرة او شربات حسب الرغبة * وقدميها ساخنة

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إعداد وتحضير لقمة القاضي اللذيذة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .