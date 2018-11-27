طريقة إعداد وتحضيربسبوسة جوز الهند

القاهرة - لايف ستايل المقادير

كوب سميد ناعم كوب سمنة نصف كوب سكر نصف كوب جوز هند نصف كوب زبادي نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر الشرباتكوب سكر كوب ماء عصرة ليمونة ملعقة كبيرة سمنة التزيين قشطة طريقة التحضير

* اخلطي السمنة مع السميد وقلبيهم جيدا ثم ضيفي جوز الهند والسكر والزبادي * اخلطيهم جيدا ثم ضعيها في الصينية وقطعيها قبل النضج ثم رصي عليها اللوز حسب الرغبة * ثم ادخليها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تاخذ اللون الذهبي واخرجيها واسقيها بالشربات الساخن * اتركيها لتبرد وزينيها بالقشطة

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