شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. البقدونس وشاى الثوم لعلاج ألم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة التى تحدث لأى شخص، ويحدث نتيجة تحفيز جذور الأعصاب، إما عن طريق العوامل الكيميائية أو الميكانيكية أو الحرارية وهو ما يسبب الألم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة البقدونس وشاى الثوم لعلاج ألم الأسنان، بحسب موقع "Step to health".

على الرغم من أن كثير من الناس ما يعتقدون أن آلام الأسنان تحدث بسبب التسوس، إلا أن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يسببها، فهناك أسباب أخرى لحدوث ألم الأسنان تشمل:التجاويف، التهاب اللثة، خراج الأسنان، تشقق الأسنان، التهاب الجيب.



الثوم

أولاً وصفة شاي الثوم

الثوم له العديد من الخصائص الصحية المفيدة، وهو يعزز الدورة الدموية ويقضى على السوائل، ويكافح عدوى الجهاز التنفسي، ويعد واحدا من أفضل العلاجات الطبيعية لألم الأسنان.

المقادير:

3 فصوص ثوم مفرومة.

كوب واحد من الماء (250 مل)

طريقة الوصفة:

سخن الماء مع فصوص الثوم المفرومة حتى تغلي.أترك الإناء لمدة 5-7 دقائق ثم صب الشاي في فنجان وأشربه.



البقدونس

وصفة البقدونس

البقدونس له خصائص مضادة للأكسدة، ومضغ البقدونس الخام عدة مرات في اليوم يساعد أيضا في تخفيف آلام الأسنان.

المقادير:

3 أعواد من البقدونس

طريقة الوصفة

امضغ البقدونس في المنطقة التي تعاني من ألم الأسنان بها.