شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق للوقاية من نقص فيتامين D في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

عادة ما يكون نقص فيتامين D شائعاً في فصلي الخريف والشتاء لغياب أشعة الشمس التي تمثل المصدر الرئيسي له، لأوقات طويلة.

ويساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، ويؤدي نقصه في الجسم إلى آلام في العظام وفقدان الشعر والإرهاق.

فيما يلي 4 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بنقص فيتامين D، بحسب ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.

１- تناول الأسماك

تمثل الأسماك مصدراً جيداً للفيتامين D، إذا يمكن أن تعطي ثلاث أونصات من سمك السلمون البري، أو الماكريل الأطلسي، الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين D.

２- تناول الحبوب

تعتبر بعض الأطعمة مثل الحبوب والألبان. والأجبان ومنتجات الصويا، من أهم المصادر الغذائية التي تحتوي على فيتامين D.

３- المكملات الغذائية

ينصح خبراء التغذية بتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين D مثل حبوب زيت السمك.

４- التعرض لأشعة الشمس

يُنصح بتعريض أجزاء من الجسم لأشعة الشمس دون استخدام الواقي الشمسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة كل يوم، للحصول على كمية كافية من فيتامين D.