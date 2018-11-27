شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحتك قوم اتمشى نص ساعة.. هيتحسن مزاجك وهتبعد عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشى لمدة نصف ساعة يوميا من الأشياء المفيدة لجسمك، بحسب الأبحاث والدراسات العلمية فعلاوة على إنقاص الوزن فهو يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، وهنا نتعرف على فوائد المشى نصف ساعة يوميا لجسمك، بحسب موقع مجلة prima .



المشى

1- تحسين المزاج

يمكنك المشى فى نزهة لمدة نصف ساعة للشعور بتحسن المزاج مثلما تتناول قطعة من الشيكولاته لتحسين مزاجك والمشى له نفس التأثير، حيث تشير الأبحاث إلى أن المشي المنتظم يغير نظامك العصبي ويقلل الغضب والعدوانية، وكذلك فإن المشي في الهواء الطلق وضوء الشمس يمكن أن يساعد في تجنب الاضطرابات العاطفية الموسمية (SAD) - مما او الاكتئاب الموسمي المرتبط بفصل الشتاء.

٢- تحسين التفكير والابداع

سواء كنت تشعر بالقلق في العمل أو كنت تبحث عن حل لمشكلة صعبة ، تُظهر الأبحاث أنها فكرة جيدة أن تتحرك وتمشى، وفقًا لدراسة عام 2014 في مجلة علم النفس التجريبي أن المشى يساعد على التعلم وتحسين الذاكرة والإدراك و الإبداع.

٣- انقاص وزنك

المشي المنتظم يمكن أن يساعد في تحسين استجابة جسمك للأنسولين، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الدهون في البطن والخصر.

والمشي كل يوم هو واحد من أكثر الطرق فعالية لتقليل الدهون وتغيير تركيبة الجسم بشكل إيجابي، حيث يزيد المشي اليومي من عملية الأيض من خلال حرق السعرات الحرارية الزائدة و منع فقدان العضلات ، وهو أمر مهم بشكل خاص عندما نتقدم في السن".



فوائد المشى

٤- خفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

تقول الجمعية الأمريكية للسكري إن المشي يخفض مستويات السكر في الدم والمخاطر الكلية لمرض السكري، ووجد الباحثون في جامعة بولدر كولورادو وجامعة تينيسي أن المشي المنتظم يخفض ضغط الدم بمقدار 11 نقطة وربما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة بنسبة 20٪ إلى 40٪. وجدت واحدة من أكثر الدراسات التي تم الاستشهاد بها حول المشي والصحة ، التي نشرت في مجلة نيوإنجلند الطبية عام 2002 ، أن أولئك الذين قاموا بالمشى ٣٠ دقيقة أو أكثر في 5 أيام أو أكثر في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 30 ٪ من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مقارنة مع أولئك الذين لم يسيروا بانتظام.

٥- يمنع دوالى الساقين ويقوى العضلات

مع تقدمنا في السن، يزداد خطر الإصابة بدوالي الأوردة، ومع ذلك ، فإن المشي طريقة مثبتة لمنع الدوالى، لأنه يعمل على إعادة الدم إلى القلب والرئتين، ويقوي المشي هذا الجهاز الدوري الثانوي من خلال تقوية عضلات الساق والحفاظ عليها ، مما يعزز تدفق الدم السليم".

و إذا كنت تعاني بالفعل من الدوالي ، فإن المشي اليومي يمكن أن يساعد في تخفيف التورم والألم في الساقين.

٦- يتحسن الهضم لديك

المشي المنتظم يمكن أن يحسن بشكل كبير من حركة المعدة ، لأن المشى يستخدم عضلات القلب والبطن ، وتشجيع الحركة في نظامنا المعوي".