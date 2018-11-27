شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد السبانخ عديدة منها الحفاظ على صحة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السبانخ من الخضراوات الهامة لصحة الإنسان، وذلك لإحتوائه على عناصر غذائية هامة من فيتامينات ومعادن وبروتين، التى تمد الجسم بفوائد صحية عديدة منها الحفاظ على صحة العظام والوقاية من فقر الدم وغيرها من الفوائد التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " medicalnewstoday".

الوقاية من فقر الدم

يمكن أن يؤثر نقص الحديد في النظام الغذائي على كفاءة استخدام الجسم للطاقة، ولذلك ينصح بتناول السبانخ الذى يعتبر أحد المصادر الهامة للحديد.





تقوية العظام

يحتوي السبانخ على الكالسيوم الذى يعتبر من أهم العناصر الغذائية الهامة للعظام حيث تعمل على تقويتها وحمايتها من الهشاشة.

الحفاظ على صحة القلب

تعتبر السبانخ من أفضل مصادر المغنيسيوم الغذائي، الذى يمد الجسم بالطاقة، ويعمل فى الحفاظ على وظيفة العضلات والأعصاب، وإنتظام ضربات القلب، وتقوية جهاز المناعة والحفاظ على ضغط الدم.





إدارة مرض السكري

يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، والذي ثبت إنه يعمل على انخفاض مستويات الجلوكوز، وزيادة حساسية الانسولين ، ومنع التغيرات المؤكسدة التي يسببها الإجهاد عند مرضى السكري.

وقد أظهرت الدراسات أن حمض ألفا ليبويك، الذى يحتوى عليه السبانخ يعمل على انخفاض الاعتلال العصبي المحيطي واعتلال الأعصاب اللاإرادي عند مرضى السكري.

الوقاية من السرطان

تحتوى السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى على الكلوروفيل الذى يعمل على منع التأثيرات السرطانية للأمينات الحلقية غير المتجانسة.

منع الربو

أظهرت دراسة أجريت على 433 طفلاً مصابين بالربو تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا و 537 طفلاً ، أن مخاطر الإصابة بالربو كانت أقل عند الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من بعض العناصر الغذائية وهي بيتا كاروتين المتواجد فى السبانخ .

خفض ضغط الدم

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذى يساعد في تقليل تأثيرات الصوديوم في الجسم، مما يقى من إرتفاع ضغط الدم.

انتظام الجهاز الهضمي

تحتوى السبانخ على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء ، وكلاهما يساعد على منع الإمساك وتعزيز جهاز هضمي.

الحفاظ على صحة البشرة

تحتوي السبانخ على كميات كبيرة من فيتامين أ الذي يساعد فى إنتاج الزيت بمسام الجلد وبصيلات الشعر لترطيب البشرة والشعر.

وكما تحتوى السبانخ على فيتامين (ج) الذى يساعد على إنتاج الكولاجين، الذي يوفر بنية للبشرة والشعر.