شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: المسبار «إنسايت» يرسل أول صورة من كوكب المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل المسبار «إنسايت» التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية «ناسا» أول صورة من كوكب المريخ بعد نجاحه في الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.

ويحمل المسبار، وفقا لقناة «سكاي نيوز» الفضائية، مساء الاثنين، معدات لرصد درجات الحرارة وهزات الزلازل في المريخ، وهي أمور لم يجر قياسها أبدا خارج كوكب الأرض.

ويتوج الهبوط رحلة استغرقت 6 أشهر بعد أن قطع المسبار 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض، حيث انطلق من ولاية كاليفورنيا مايو الماضي في بداية مهمة تستغرق عامين لدراسة أعماق المريخ.

وبات المسبار «إنسايت» أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على سطح المريخ منذ وصول المستكشف الطواف «كيريوسيتي» قبل 6 سنوات، وأول مركبة مخصصة لاستكشاف ما تحت سطح المريخ.

وسيقضي المسبار «إنسايت» 24 شهرا، أي ما يساوي عام مريخي واحد، في أخذ قراءات زلزالية وحرارية بحثا عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ وأصل الأرض وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية.

ورحلة المسبار، الذي يبلغ وزنه 360 كيلوجراما، هي الحادية والعشرين للولايات المتحدة لاستكشاف المريخ.

يذكر أن الولايات المتحدة بدأت أولى رحلاتها إلى المريخ في الستينيات، فيما أطلقت دول أخرى نحو 24 رحلة إلى هذا الكوكب.