شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب نقص الوزن عند الاطفال منها التهاب المعدة والان مع تفاصيل الخبر

نقص الوزن عند الأطفال من المشكلات االتى يعاني منها البعض منهم، تحار الأمهات أمام هذا النقص فى الوزن الذى قد يصل حد الإصابة بالنحافة، ويظهر على الطفل الكثير من العلامات والأعراض وأبرزها هو نقصان فى وزنه ملحوظ، ووفقا لتقرير مفصل نشر بموقع livestrong الطبي، فإن أسباب وعوامل كثيرة قد تؤثر على وزن الطفل الصغير، وتجعله عرضة للتناقص الظاهر الملحوظ.



اعراض نقص الوزن عند الاطفال 3

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسباب نقص الوزن عند الاطفال

ومن أبرز عوامل وأسباب نقص الوزن عند الأطفال تلك التى تتعلق بالأسباب الوراثية أو تامتعلقة أيضا بأنظمتهم الغذائية التى لا تحتوي على كم كاف من الدهون، فضلا عن بعض الأسباب والعوامل الأخري التى تسبب نقص فى وزن الطفل الصغير، ويجري الأطباء فى هذه الحالة مجموعة من الإختبارات والفحوصات والكشف لبيان السبب الحقيق.



اعراض نقص الوزن عند الاطفال 1

اسباب نقص الوزن عند الاطفال

ومن أبرز أسباب نقص الوزن عند الأطفال تلك التى تتعلق بمشكلات هضمية يعاني منها الطفل، وبعض الأمراض كمرض التهاب المعدة أو الامعاء وغيره قد يتسبب فى نزول الوزن للطفل بشكل ملحوظ بحيث يعاني الطفل قيئا وحالات من الإسهال الشديد، كما أن الطفل يعاني عند تناوله للطعام لأنه يشعر بألم وحرقة معدية، مما يجعله غير راغب فى تناول طعامه مما يؤثر بشكل لافت فى وزنه، فضلا عن بعض الأسباب التى تتعلق بمرض الغدة الدرقية، ففرط نشاط هذه الغدة بشكل خاص يتسبب فى نقص معدل وزن الطفل بشكل لافت، ولا تظهر أعراض كثيرة لهذه المشكلة ولكن يظهر أن يكون الطفل عصبيا بشكل ملفت، فضلا عن بعض التسارع فى معدل ضربات القلب عند بعض الأطفال.



اعراض نقص الوزن عند الاطفال

ومن أبرز أسباب نقص الوزن عند الأطفال أن يكون الطفل من النوعيات التى تعاني من اضطرابات الأكل التى تختلف من طفل إلى آخر، فهنلك اضطرابات تتعلق بشكل كبير بحالة النهم التى تصيب بعض الأطفال، أو على النقيض قد يتقيأ الطفل ذاتيا بعد تناوله لطعامه، وكلها اضطرابات طعام شهيرة قد تصيب بعض الأطفال، وهى من المشكلات التى تنال اهتمام كبير، لأنها تتربط فى العادة بمشكلات نفسية، ومن أبرز أسباب نقص وزن الأطفال أيضا تلك التى تتعلق بالعامل الوراثى بحيث يرث الطفل النحافة بشكل عام من جانبي عائلته، وهو ما قد يجعله نحيفا وهذه النحافة تكون ملحوظة بشكل كاف.