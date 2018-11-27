شكرا لقرائتكم خبر عن علاج خراج الأسنان بين الجراحة والمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدث خراج الأسنان عادة نتيجة عدوى بكتيرية تصيب الأسنان وتكون متراكمة فى لب السن نفسه، ويسبب تراكم صديدي داخل تجويف الأسنان أو اللثة.

إذا لم يتم إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان باستخدام الفرشاة العادية ، قد تنتشر البكتيريا داخل الأنسجة اللينة للسن أو اللثة، والذى يؤدى فى النهاية إلى تكوين خراج بالأسنان.



خراج الاسنان

تشمل أعراض خراج الأسنان وفقا لموقع " medicalnewstoday" الشعور بالألم ووجود طعم سئ بالفم، وللتقليل من الألم يفضل تجنب المشروبات والأطعمة الباردة واستخدام فرشاة أسنان أكثر ليونة.

أعراض خراج الأسنان

الألم هو العرض الرئيسي لخراج الأسنان، ولكن على الرغم من ذلك تشمل أعراض خراج الأسنان ما يلي:



اشعة توضح شكل خراج الاسنان

ألم في المنطقة المصابة عند العض أو عند لمس المنطقة المصابة.

الحساسية للأطعمة الباردة والساخنة والسوائل.

وجود طعم كريه بالفم.

حمى.

صعوبة في فتح الفم والبلع.

الأرق.

قد يكون الألم خفيف إلى أن يصبح شديدا، يبدأ الألم عادة فجأة ويصبح أكثر شدة خلال الساعات أو الأيام التالية من ظهور المشكلة في بعض الحالات، قد يشع الألم إلى الأذن أو عظم الفك أو الرقبة.



علاج خراج الاسنان

علاج خراج الأسنان

فتح الخراج. سيقوم طبيب الأسنان بعمل قطع صغير في الخراج ، مما يسمح للصديد بالخروج ، ثم يغسل المنطقة بالماء المالح (المالحة).

قد تكون الجراحة ضرورية لبعض أنواع الخراج، يجب على أى شخص لديه أعراض مرتبطة بخراج الأسنان الذهاب إلى الطبيب على الفور حيث يتم تشخيص خراجات الأسنان بسهولة .

لا يمكن للطبيب علاج الخراج على الفور، ولكن قد يصف الدواء للسيطرة على الألم .



علاج خراج الاسنان جراحيا

علاج قناة الجذور لإزالة الخراج: يستخدم الطبيب ثقب لعمل حفرة في الأسنان الميتة لإخراج الصديد، سيتم إزالة أي نسيج تالف من اللب، ثم يتم إدخال حشوة مكان الإصابة لمنع الالتهابات اللاحقة.

خلع الأسنان المتضررة: إذا لم يتم الحفاظ على الأسنان المصابة ، سيقوم طبيب الأسنان بخلع السن وتجفيف الخراج للتخلص من العدوى.

استخدام المضادات الحيوية: وذلك فى حال انتشار العدوى إلى الأسنان القريبة أو الفك ، فمن المرجح أن يصف طبيب الأسنان المضادات الحيوية لمنعها من الانتشار أكثر.



اشعة توضح شكل خراج الاسنان

العملية الجراحية

قد يحتاج الأشخاص الذين لديهم خراج وتسبب العدوى المتكررة إلى مرض الأنسجة إلى إزالتها جراحياً، الأشخاص الذين لديهم خراج حول اللثة وعدوى متكررة قد يضطرون إلى إعادة تشكيل أنسجة اللثة وإزالة جيوب اللثة.