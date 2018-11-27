انت الان تتابع موضوع تحليل السائل المنوي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تحليل السائل المنوي، المعروف أيضا باسم اختبار عدد الحيوانات المنوية، يحلل صحة وحيوية الحيوانات المنوية للرجل، والسائل المنوي هو السائل الذي يحتوي على الحيوانات المنوية ( بالإضافة إلى مواد أخرى من السكر والبروتين )، التي يتم إطلاقها أثناء القذف، ويقيس تحليل السائل المنوي ثلاثة عوامل رئيسية لصحة الحيوانات المنوية : عدد الحيوانات المنوية، شكل الحيوانات المنوية، وحركة الحيوانات المنوية .

معلومات عن إجراء تحليل السائل المنوي

سيقوم الأطباء في الغالب بإجراء تحليلين منفصلين أو ثلاثة من الحيوانات المنوية، للحصول على فكرة جيدة عن صحة الحيوانات المنوية، وفقا للجمعية الأمريكية للكيمياء السريرية ( AACC )، ينبغي إجراء الاختبارات على الأقل سبعة أيام على حدة، وعلى مدى شهرين إلى ثلاثة أشهر، ويمكن أن تختلف أعداد الحيوانات المنوية على أساس يومي، ويمكن لأخذ عينات من الحيوانات المنوية أن يعطي النتيجة الأكثر حسمًا .

لماذا يتم الخضوع لتحليل السائل المنوي

1- اختبار العقم عند الذكور

غالباً ما يوصى بتحليل السائل المنوي عندما يواجه الأزواج مشاكل في الحمل، سيساعد الاختبار الطبيب على تحديد ما إذا كان الرجل عقيمًا، كما سيساعد التحليل أيضًا في تحديد ما إذا كان انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو خلل الحيوانات المنوية هو السبب وراء العقم .

2- اختبار نجاح استئصال الأسهر

الرجال الذين أجروا استئصال الأسهر، يخضعون لتحليل السائل المنوي للتأكد من عدم وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وفي عملية قطع قناة المني، يتم قطع وإغلاق الأنابيب التي ترسل الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى القضيب، كشكل دائم من أشكال تحديد النسل، وبعد استئصال الأسهر، يوصي الأطباء في كثير من الأحيان أن يأخذ الرجال تحليل الحيوانات المنوية مرة في الشهر، لمدة ثلاثة أشهر للتأكد من أن الحيوانات المنوية لم تعد موجودة في السائل المنوي .

كيفية الاستعداد لتحليل السائل المنوي

سيخبرك طبيبك بما يجب عليك القيام به استعدادًا لتحليل السائل المنوي، ومن المهم جدًا اتباع هذه الإرشادات للحصول على نتائج دقيقة، وللحصول على أفضل عينة يجب :

1- تجنب القذف لمدة 24 إلى 72 ساعة قبل الاختبار .

2- تجنب الكحول والكافيين والعقاقير مثل الكوكايين والماريجوانا، قبل يومين إلى خمسة أيام من الاختبار .

3- التوقف عن تناول أي من الأدوية العشبية، مثل نبتة سانت جونز وإشنسا، حسب تعليمات مقدم الرعاية الصحية .

4- تجنب أي أدوية هرمون حسب تعليمات مقدم الرعاية الصحية .

5- يجب مناقشة أي أدوية يتم تناولها مع الطبيب .

كيف يتم تحليل السائل المنوي

ستحتاج إلى تزويد طبيبك بنموذج السائل المنوي لإجراء تحليل السائل المنوي، وهناك أربع طرق رئيسية لجمع عينة السائل المنوي :

1- العادة السرية

2- ممارسة الجنس مع الواقي الذكري

3- ممارسة الجنس مع الانسحاب قبل القذف .

4- القذف بتحفيز الكهرباء .

5- يعتبر الاستمناء الطريقة المفضلة للحصول على عينة نظيفة .

هناك عاملان رئيسيان مهمان للحصول على عينة اختبار جيدة، أولا، يجب أن تبقى النطفة في درجة حرارة الجسم، وإذا كان الجو دافئًا أو شديد البرودة، فستكون النتائج غير دقيقة، ثانياً، يجب تسليم المني إلى الاختبار خلال 30 إلى 60 دقيقة من مغادرة الجسم .

عوامل تتدخل في نتيجة الاختبار

يمكن لبعض العوامل أن تؤثر سلبًا على الاختبار، بما في ذلك :

1- السائل المنوي يتلامس مع مبيد النطاف

2- أخذ الاختبار عندما تكون مريضًا أو متوترًا

3- خطأ فني في المختبر

4- تلوث العينة

ولا توجد مخاطر معروفة مرتبطة بتحليل الحيوانات المنوية، وإذا لم تكن نتائج تحليل السائل المنوي ضمن الحدود العادية، فقد يفكر طبيبك أيضًا في ما إذا كنت تتناول المواد التالية، والتي قد تؤثر على عدد الحيوانات المنوية :

– كحول

– كافيين

– الأعشاب مثل نبتة سانت جون

– استخدام أدوية معينة من الأدوية المعروفة للحد من عدد الحيوانات المنوية، مثل السيميتيدين

– استخدام المخدرات

– التبغ

وتعد اختبارات السائل المنوي الرئيسي متوفر، ومع ذلك، فإنها تعد فقط اختبار لعدد الحيوانات المنوية، وهي لا تحلل حركة الحيوانات المنوية أو شكلها، وعادة ما تكون نتائج الاختبارات الداخلية متوفرة في غضون 10 دقائق، ولا يعني عدد الحيوانات المنوية الطبيعي ( أكثر من 20 مليون حيوان منوي لكل ملليلتر من السائل المنوي ) من الاختبار المنزلي بالضرورة أن الرجل خصب، لأنه لا يأخذ بالاعتبار جميع الأسباب المحتملة للعقم عند الذكور .