انت الان تتابع موضوع كيف تتم عملية الهضم والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تم تصميم الجهاز الهضمي بشكل فريد لتحويل الطعام الذي يتناوله أي كائن حي إلى مغذيات، وهذه المغذيات هي التي يستخدمها الجسم للحصول على الطاقة والنمو وإصلاح الخلايا، وفي الجسم الانسان يتم هضم الطعام بداية من الفم حيث تقطعه الاسنان وتمزجه باللعاب الذي يساعد في هضم الكربوهيدرات، ويتم استمرار عملية الهضم اثناء مرور الطعام في الجهاز الهضمي.

هضم الطعام في الفم

الفم هو بداية الجهاز الهضمي، ويبدأ الهضم في الفم بمجرد دخول الطعام إلى الفم، وعن طريق المضغ يتم مزج وتطيع الطعام إلى قطع يسهل هضمها، بينما يختلط اللعاب مع الطعام ليبدأ عملية تكسيره إلى شكل يمكن للجسم امتصاصه واستخدامه، ثم يتم نقل الطعام عن طريق المريء إلى المعدة ويمر الطعام بالحلق والبلعوم قبل الوصول إلى المعدة.

هضم الطعام في المعدة

المعدة هي عضو يشبه الكيس مع جدران عضلية قوية، وبالإضافة إلى حمل الطعام فالمعدة أيضا تعتبر خلاط وطاحونة للطعام، حيث تفرز الخلايا في جدار المعدة الحمض والإنزيمات القوية التي تقوم بعملية تكسير الطعام، وهضمه، حيث ان الطعام عندما يترك المعدة يكون عبارة عن معجون رطب او سائل كثيف، وينتقل من المعدة الى الامعاء الدقيقة.

هضم الطعام في الأمعاء الدقيقة

تتكون الأمعاء الدقيقة المكونة من أنبوب طويل ملفوف في البطن ويتميز بأن طوله أكثر من 20 قدم، وتستمر الأمعاء الدقيقة في عملية تكسير الطعام باستخدام الإنزيمات التي يتم افرازها عن طريق البنكرياس وعصارة الصفراء من الكبد، والصفراء هو مركب يساعد في هضم الدهون ويزيل الفضلات من الدم، ويعتبر الإثني عشر مسئولا إلى حد كبير عن مواصلة عملية تكسير الطعام، كما ان الامعاء الدقيقة لها دور مهم في امتصاص المغذيات من الطعام إلى مجرى الدم.

دور الكبد والبنكرياس والمرارة في هضم الطعام

تلعب ثلاثة أعضاء دورًا محوريًا في مساعدة المعدة والامعاء الدقيقة على هضم الطعام، وهي:

البنكرياس

البنكرياس له وظائف متعددة ومنها أنه يفرز إنزيمات في الأمعاء الدقيقة، وهذه الانزيمات تقوم بعملية تكسير البروتين والدهون والكربوهيدرات من الطعام الذي يتناوله الانسان.

الكبد

يقوم الكبد بالعديد من الوظائف، لكن اثنين من وظائفه الرئيسية في الجهاز الهضمي هي عمل وإفراز الصفراء أو العصارة الصفراوية، كما يقوم بتطهير وتنقية الدم القادم من الأمعاء الدقيقة المحتوي على العناصر المغذية الممتصة من الطعام.

المرارة

المرارة عبارة عن خزان ذو شكل كمثرى يقع أسفل الكبد وهي مخزن الصفراء في الجسم، حيث تصنع العصارة الصفراوية في الكبد، ويتم تخزين العصارة في المرارة، وعندما يتم تناول الطعام تنقبض جدران امرارة لتقوم بافراز العصارة الصفرواية في الجزء الاول من الامعاء الدقيقة.

التخلص من بقايا هضم الطعام

يتم التخلص من بقايا عملية الهضم عن طريق القولون أو الأمعاء الغليظة، والقولون هو أنبوب عضلي يتراوح طوله من 5 إلى 6 أقدام، ويتم تمرير النفايات المتبقية من عملية الهضم من خلال القولون عن طريق التقلصات، حيث يكنن في البداية في شكل سائل، ثم أثناء مروره في القولون يتحول إلى شكل صلب بسبب إزالة الماء من بقايا الهضم التي تحولت إلى البراز، وعادة ما يستغرق الأمر 36 ساعة للوصول إلى عملية اخراج البراز من خلال القولون.

البراز في حد ذاته هو في الغالب حطام الطعام والبكتيريا، وهذه البكتيريا تؤدي العديد من الوظائف المفيدة مثل تجميع الفيتامينات المختلفة وتجهيز منتجات النفايات وجزيئات الطعام والحماية من البكتيريا الضارة، وعندما يصبح القولون النازل مليئًا بالبراز فإنه يفرغ محتوياته إلى المستقيم لبدء عملية الاخراج.