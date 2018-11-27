شكرا لقرائتكم خبر عن الرضاعة الطبيعية وانقطاع الطمث من اسباب جفاف المهبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجفاف المهبلي من المشكلات التى تعاني منها بعض السيدات فى مراحل وحالات مختلفة، اضطراب هرمون الاستروجين ومستوياته هى السبب الرئيسي وراء هذا الجفاف الذي يصيب بعض السيدات فى بعض الحالات، وهذا الهرمون الهام هو المسئول بشكل عام عن مرونة المهبل وعلى مخاطه وإفرازاته، لذا فإن اخلال مستوياته تساعد على الشعور بحالة من الجفاف المهبلي بشكل عام.



جفاف المهبل 1

وفقا لتقرير نشر بموقع mayoclinic فإن هناك الكثير من العوامل والأسباب التى تساعدج على حدوث هذا الجفاف المهبلي، وقلة الإفرازات الأنثوية المهبلية، التى تسهل من عملية الجماع، وتعمل على مرونة المهبل بشكل عانم، ومن أبرز وأهم أسباب وعوامل الإصابة بالجدفاف المهبلي لدى بعض السيدات :



جفاف المهبل

الرضاعة الطبيعية قد تسبب لدي بعض السيدات هذا الجفاف لانخفاض الاستروجين

الولادة أيضا من أهم الأسباب أيضا

هناك بعض المشكلات فى الجهاز المناعى لدي المرأة قد تسبب نفس المشكلة

التدخين بشكل عام

مراحل انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة

استئصال المبايض عند السيدات

مراحل ما قبل انقطاع الطمث

أدوية المضادة للاستروجين من أهم العقاقير المسببة للمشكلة

الأدوية التى تعالج الحساسية فى الجسم من الأسباب أيضا .