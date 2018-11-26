شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 4 أعراض لمشكلة «طحن الأسنان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور سلطان الذياب، استشاري ورئيس قسم طب إصلاح وتجميل الأسنان بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، أن هناك أعراضاً لطحن الأسنان. وأضاف الذياب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن أعراض طحن الأسنان تتمثل فيما يلي: صداع، ووجع الفك، وأسنان مؤلمة، وأسنان مكسورة.

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